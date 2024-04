Poste de doctorant·e en littérature comparée à l’Université de Lausanne

La Section de français de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, en collaboration avec le Centre interdisciplinaire d’étude des littératures (CIEL), met au concours un poste d'assistant·e diplômé·e en Littérature comparée dans le cadre du programme de recherche « Esthétique et politique de l’invu : littératures, arts, théories ».

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 1er septembre 2024

Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 fois 2 ans, durée totale de maximum 5 ans

Taux d’activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités

50% du taux d'activité au minimum sera dédié à la réalisation d’une thèse de doctorat.

50% du taux d'activité au maximum sera consacré au soutien des tâches d’enseignement et de recherche (dans le cadre du programme « Esthétique et politique de l’invu : littératures, arts, théories »).



Présentation du programme de recherche « Esthétique et politique de l’invu : littératures, arts, théories »

Dans un contexte socioculturel contemporain qui accorde tant d’importance à l’image et à la présence, on tend à conférer au visible une vertu absolue, celle d’une icône, et paradoxalement on le maintient dans une certaine passivité, celle de l’objet du regard. Face à cette tendance, une constellation d’artistes et théoriciennes prennent leur distance vis-à-vis du visible. Le programme de recherche « Esthétique et politique de l’invu : littératures, arts, théories » veut mettre en lumière ces discours divergents et élaborer un cadre terminologique pour penser les phénomènes d’injonction à la visibilité. Au croisement des approches comparatistes, des études visuelles et de la pensée contemporaine de l’image, le programme s’articule autour de deux axes : le premier, intermédial, se concentre sur la pratique et la pensée des arts en tant qu’elles interrogent les dimensions idéologiques des dispositifs artistiques, qu’ils soient langagiers ou visuels ; le second axe, épistémologique, porte sur les effets méthodologiques de la prolifération des métaphores visuelles et des métaphores vocales dans la pensée critique de la culture.



Votre profil

Maîtrise universitaire ès Lettres (ou titre jugé équivalent) en une ou plusieurs disciplines de sciences humaines (littérature, art, philosophie, histoire, sociologie…).

Le Master doit être obtenu au moment de l’entrée en fonction.

Excellente maîtrise du français, la connaissance d’au moins une autre langue serait un plus.

Volonté d’élaborer une thèse sur le thème « Métaphores du regard et métaphores de la voix dans le discours critique de la culture (littératures, arts, théories) ».

Exemples : male gaze (Mulvey), standpoint (Haraway), voix (Cavarero, Spivak).

Délai de candidature : 30 avril 2024



Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir via le système en ligne, en format PDF ou Word, un dossier complet contenant : une lettre de motivation, un Curriculum Vitae, une copie des diplômes universitaires, une liste des travaux de recherche accomplis, la version électronique d'un travail scientifique (mémoire de master, travail de séminaire ou autre publication scientifique), deux lettres de recommandation, une première ébauche de la thèse envisagée sur le thème « Métaphores du regard et métaphores de la voix dans le discours critique de la culture (littératures, arts, théories) »*.



Le sujet de la thèse étant en partie prédéfini dans le cadre du projet, il sera discuté et précisé par les propositions des candidat·es retenu·e·s pour les entretiens, qui auront lieu fin mai 2024.

Seules les candidatures adressées par le biais de ce site seront prises en compte : https://career5.successfactors.eu/career?career%5fns=job%5flisting&company=universitdP&navBarLevel=JOB%5fSEARCH&rcm%5fsite%5flocale=fr%5fFR&career_job_req_id=21556&selected_lang=fr_FR&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Zurich&_s.crb=M1Ddb%2fShbx7l2p57w4XF5ql%2fev%2fqD3Cn%2f2Y3q95Jac0%3d