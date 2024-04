Écrire la vie au théâtre. De l'autobiographie à l'Ukraine en guerre (Skén&graphie, 8)

Écrire la vie au théâtre

De l’autobiographie à l’Ukraine en guerre

Le numéro 8 de Skén&graphie [Rencontre-Lancement]

16h-17h45

Hall du TNS côté salle Koltès

Format de la rencontre

1h30, en deux parties, suivie d’un pot.

16h. La Fabrique de Skén&graphie, numéro 8. Table ronde (35 min)

Fondée en 2012, Skén&graphie consacre son 8e numéro aux théâtres documentaires et autobiographiques, avec des regards croisés tant sur la production la plus contemporaine en France que sur les transformations des scènes théâtrales dans l’Ukraine de l’après 24 février 2022. Entre vie de la recherche et des salles, sidération devant l’actualité tragique de la guerre, l’équipe reviendra sur la passionnante fabrique d’un numéro. C’est à la fois l’occasion de nous rencontrer dans la diversité même de nos métiers, de nos vies, de nos champs de recherche et de traduction et celle d’évoquer quelques repentirs et d’ouvrir notre geste à des voix et questionnements en plein écho avec le numéro.

Animation : Delphine Edy (chercheuse), Victoire Feuillebois (traductrice et chercheuse), Florence Fix (chercheuse, coordinatrice carnet critique), Corinne François-Denève (chercheuse, coordinatrice carnet critique), Svetlana Gofman (chercheuse), Julia Peslier (chercheuse, dir. de la revue), Kateryna Tarasiuk (traductrice), Erwan Burel (chercheur, sous réserve)

—

16h40. Écrire la vie au théâtre, de l’autobiographie à l’Ukraine en guerre. Mises en voix (45 minutes)

Chambre d’échos du sommaire du numéro 8, des fragments brefs de théâtre seront mis en voix, entre deux langues, tissant des liens avec la programmation du TNS et portant attention à la lecture dans la langue originale et la traduction.

Par les étudiant.es de l’Université de Strasbourg sous la direction de Delphine Edy

Sur un montage d'extraits brefs issus des œuvres suivantes :

· Neda Nejdana, La Riposte. Cocktail Molotov Mono-bombe (2023)/ Otvetka@gua (2017), trad. de l’ukrainien par Kateryna Tarasiuk et Victoire Feuillebois.

· Natalka Vorobyt, Sasha, sors les poubelles, trad. de l’ukrainien par Iryna Dmytrychyn, L’Espace d’un instant, 2023.

· Falk Richter, Extraits choisis

· Rébecca Chaillon, Extraits choisis

· Sacha Denisova, Ma mère et l'invasion à grande échelle, trad. du russe par Tania Moguilevskaia et Gilles Morel, 2022.

· Neda Nejdana, Ciel Fermé, trad. de l’ukrainien par Ella Yevtushenko (relecture Clément Peretjako), 2024

—

La rencontre sera suivie d’un échange avec le public, d’un pot et d’une table de livres (librairie Quai des Brumes).