Fonctions du surréalisme (Turin)

[english and italian below]

Colloque international

Fonctions du surréalisme

4-6 décembre 2024 - Université de Turin

Colloque international organisé par

le Département de Studi Umanistici de l’Université de Turin,

en collaboration avec les Universités de Padoue,

de Rome III, l’Arizona State University, l'Université Paris III - Sorbonne Nouvelle

et le Centro Studi Arti della Modernità – CSAM Turin

—

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des célébrations du Manifeste de Breton et voudrait interroger la façon dont le surréalisme joue un rôle comme référent de discours qui proviennent d’autres champs que le champ littéraire. Le but de cette approche par une réception extérieure au champ est d’éviter les effets de polarisations suscités par la rhétorique du mouvement et de sortir de l’alternative entre adhésion et condamnation pour observer le mouvement à partir de la variété de ses effets, sur un mode pragmatiste donc. Il s’agit également de réfléchir à sa constitution comme objet culturel et donc de se placer dans la perspective d’une histoire des récits du surréalisme en s’interrogeant moins sur la vérité factuelle des discours qui s’en saisissent que sur leur visée et leurs présupposés. Cela permet également de ressaisir des rapports entre les discours sur le surréalisme, qui dépassent le surréalisme à la recherche de buts contextuellement définis.

On analysera ainsi les références au surréalisme en s’interrogeant d’une part sur les logiques de sélection mises en œuvre. En effet, certaines mentions du mouvement en constituent déjà une interprétation et/ou une réduction à partir de la sélection de certains traits saillants, évacuant de fait la pluralité historique des auteurs, des autrices voire des surréalismes (pluriel sur lequel a tant insisté Jacqueline Chénieux-Gendron). On pourra ainsi faire de l’étiquette “surréaliste” un synonyme d’exploration de l’inconscient, ou encore d’usage sauvage des puissances de la métaphore ou de tout autre aspect d’une poétique (montage, automatisme etc.). Le terme pourra encore désigner au plan thématique une certaine mystique de l’amour (Alquié) ou la prison musaïque d’une représentation des femmes réduites au rôle d’objet du poème (Simone de Beauvoir, Xavière Gautier). Il indiquera parfois aussi une méthode tout ensemble poétique, heuristique et politique, qu’on pense à l’insistance sur les procédés du montage chez Benjamin ou Lévi-Strauss ou à la revendication d’une rhétorique manifestaire directement inspirée des manifestes du mouvement au sein de certaines mobilisations politiques. Il pourra encore représenter la forme type d’une exploration de l’imaginaire enfantin et de ses potentialités poétiques (Rodari).

Qu’on fasse référence à un imaginaire, à une poétique ou à un ethos rhétorique, s’il est vrai que toute sélection pose et exclut à la fois, il s’agit toujours de se rapporter au(x)surréalismes(s) selon l’accentuation d’une caractéristique et l’exclusion implicite d’autres aspects, accentuation et exclusion dont les raisons sont à chercher autant dans le référent historique (le mouvement surréaliste) que dans les stratégies discursives dans lesquelles s’inscrit la référence. Il sera tout aussi intéressant d'examiner la récupération et le remaniement du surréalisme dans des contextes européens et non européens.

On interrogera donc les conditions de possibilité de telles sélections en les recherchant aussi bien dans l’histoire des discours sur le surréalisme dans le champ littéraire (qui ne peut pas ne pas influencer la réception du mouvement dans le champ des sciences humaines et sociales), que dans la mobilisation, par le Surréalisme lui-même, de concepts provenants des sciences humaines et sociales, mobilisation qui constitue autant de points d’ancrages pour l’inclusion d’une pensée surréaliste dans les dynamiques conceptuelles de telle ou telle discipline ou dans tel ou tel univers discursif (psychologie, philosophie, anthropologie, marxisme).

—

Comité scientifique: Franca Bruera (Université de Turin), Elena Galtzova (Institut de littérature mondiale de l'Académie des sciences de Russie, Université d'État des sciences humaines, Moscou), Roberto Gilodi (Université de Turin), Giuliana Ferreccio (Centro Studi “Arti della Modernità”), Luigi Marfé (Université de Padoue), Valeria Marino (Université de Turin), Benoît Monginot (Université de Turin), Olivier Penot-Lacassagne (Université Paris III - Sorbonne Nouvelle), Luca Pietromarchi (Université de Rome III), Peter Read (University of Kent, UK), Hubert Roland (Université Louvain la Neuve), Emmanuel Rubio (Université Paris Nanterre), Laura Santone (Université de Rome III).

Comité d’organisation: Franca Bruera (Université de Turin), Frédéric Canovas (Arizona State University), Davide Dalmas (Université de Turin), Giuliana Ferreccio (Centro Studi “Arti della Modernità”), Roberto Gilodi (Université de Turin), Luigi Marfè (Università di Padova), Valeria Marino (Université de Turin), Benoît Monginot (Université de Turin), Emilia Perassi (Université de Turin), Teresa Prudente (Université de Turin), Stefania Stafutti (Université de Turin), Lorenza Valsania (Université de Turin).

Conférenciers et conférencières invité.e.s: Corrado Bologna (Scuola Normale Superiore di Pisa), Luisa Campuzano (Universidad de la Habana), Frédéric Canovas (Arizona State University), Davide Dalmas (Université de Turin), Valeria Marino (Université de Turin), Olivier Penot-Lacassagne (Université Paris III - Sorbonne Nouvelle), Beatrice Sica (University College London), Peter Stockwell (University of Nottingham), Paolo Tamassia (Université de Trente).

—

Liste des macrothèmes :

- La référence au surréalisme conçue comme opération de sélection (accentuation et exclusion) et ses raisons stratégiques au sein de tel ou tel discours.

- L’influence des histoires littéraires du surréalisme sur les sciences humaines et sociales.

- Les références du surréalisme aux sciences humaines comme condition d’une intégration du discours surréaliste à celles-ci.

- La référence aux rhétoriques du jeu surréaliste et leurs usages.

- Les références au surréalisme dans la perspective d’un engagement ou d’un désengagement politique.

- Les transpositions explicites du rapport surréaliste au canon (rejet de canons préexistants, établissement de nouveaux canons, etc.) dans d’autres contextes.

- Reprises et développements de la stratégie rhétorique et heuristique de l'enquête

- Récupérations du surréalisme dans les cultures non européenne

—

Les propositions de communication, d’environ 250 mots, doivent être adressées au comité d’organisation par mail à l’adresse centrostudiartimodernita@gmail.com, avant le 30 mai. Elles seront accompagnées d’un bref profil bio-bibliographique et seront évaluées avant le 30 juin. Le temps de parole est de 20 minutes. Les frais d’inscription à la conférence sont de 90 euros pour les enseignants titulaires et de 40 euros pour les autres. Les langues de la conférence seront l’anglais, l’espagnol le français et l’italien.

Une sélection des contributions à la conférence sera publiée par la revue internationale à comité de lecture Cosmo : Comparative Studies in Modernism (ISSN 2281-6658 http://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO).

Les contributions acceptées seront publiées dans le numéro de décembre 2025.

—

International Conference

The Functions of Surrealism

Call for Papers

As part of the celebrations for the centenary of Breton’s first Manifesto of Surrealism (1924), the Conference will explore the functions of Surrealism in aesthetic, poetic, ethical, and political terms, examining the Movement’s impact on several fields of knowledge. Going beyond the divisive approach either praising or criticising the Movement, the conference intends to explore Surrealism with a pragmatic approach, focussing on the variety of its effects.

The focus will thus be on Surrealism as a cultural object, in the perspective of tracing a history of the narratives of the Movement with the aim less of assessing their “truth” but rather of understanding their scopes and assumptions. The approach will allow to reconsider the several forms of reception of Surrealism with a novel and interdisciplinary methodology, thus suggesting new reconsideration of the legacy of the Movement.

In this sense, the conference will examine the selection operated by the reception of Surrealism: stress on specific traits of the movement is itself an act of interpretation which elides the variety of Surrealist authors as well as the plurality of Surrealisms underlined by Jacqueline Chéniex-Gendron. A broader approach, going beyond the features that have become stereotypical, allows to single out the impact of Surrealism by taking into account several forms of exploration of subconscious states, as well as varied formal strategies ranging from the creative use of metaphor to montage, dissonance and automatic writing (Peter Stockwell). From the thematic point of view, the Surrealist poetics may come to include the idea of mystical love (Alquié), while also challenging the role of women as passive muses (Simone de Beauvoir, Xavière Gauthier). In political terms, Surrealism critically reinterprets the idea of revolution and redefines the relationship between literature and engagement (Camus, Bataille, Breton), while also developing a specific rhetoric for the form of the manifesto. It also configures a heuristic method, as in the case of Walter Benjamin’s and Claude Lévi-Strauss’s employment of montage techniques, as well as serving as a prototype for children literature (Rodari).

Such wide legacy of Surrealism always implies a selection which emphasises specific features of the Movement while overlooking others, a process that will be inquired in the conference by examining Surrealism in its historical context as well as by tackling the discursive practices developed around it. The conditions favouring such selection will be examined with focus on the history of the reception of Surrealism in the literary field, as well as in the Human and Social Sciences. Special attention will be paid to the transdisciplinary nature of Surrealism, for the way the Movement has borrowed from other disciplines while also influencing their conceptual development, as in the case of disciplines like psychology, philosophy, anthropology, or political philosophy like Marxism. The conference will also consider the global impact and legacy of Surrealism, with focus on how the reception in extra-European cultures can be connected to instances of subversion of established and oppressive categories.

The Organizing Committee invites proposals for papers addressing, but not limited to, the following topics:

- The reception of Surrealism as a process of selection

- Surrealism and the history of literature

- The mutual relationship between Surrealism and the Human and Social sciences

- Surrealist play and its uses

- Surrealism and political or apolitical stances

- Surrealism and the canon: subversion and redefinition

- The legacy of the Surrealist practice of questionnaires and journalistic inquiries

- Surrealism and Nonsense, Literature of the Absurd, English Gothic, dark humour

- The legacy of Surrealism in American Counterculture (from 1968 on)

- Surrealism and Postmodern culture

- Surrealism and extra-European cultures

—

250-word abstracts for 20-minute papers must be sent to centrostudiartimodernita@gmail.com by 30 May 2024, together with a short bio-bibliographical profile. Proposals will be read and evaluated by 30 June. Registration fee for Participants: 90 euros; Graduate students and PhDs: 40 euros. The Conference languages will be French, English, Spanish, Italian.

A selection of papers will be published in Cosmo: Comparative Studies in Modernism ( ISSN 2281-6658, the international peer-reviewed digital journal of the Centro Studi Arti della Modernitàhttps://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO,https://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO/issue/archive. Accepted contributions will be published in the December 2025 issue.

—

Convegno internazionale

Funzioni del surrealismo

Call for papers

Il convegno, che si inserisce nel quadro delle celebrazioni del centenario del Manifesto del Surrealismo (1924), si propone di esaminare la funzione di referente estetico, poetico, etico e politico svolta dal movimento all’interno di ambiti anche diversi da quello letterario. L'obiettivo di questo approccio, basato sulla ricezione esterna al campo, è quello di superare la polarizzazione tra adesione e condanna che ha caratterizzato la retorica del movimento, per osservare il Surrealismo a partire dalla varietà dei suoi effetti, secondo una prospettiva metodologica prevalentemente pragmatista.

Il convegno si propone inoltre di riflettere sulla costituzione del movimento come oggetto culturale e quindi di porsi nella prospettiva di una storia delle narrazioni del Surrealismo, mettendo in discussione non tanto la verità fattuale dei discorsi che lo trattano, quanto i loro obiettivi e presupposti. Questo approccio potrà consentire di cogliere sotto una nuova luce le diverse forme di ricezione del Surrealismo che, inscritte in ambiti nuovi e contestualmente definiti, saranno in grado di superare il Surrealismo stesso, traendo da quest’ultimo spunti e sollecitazioni estetiche per obiettivi e risultati inediti. In particolare, potranno essere esaminati i riferimenti al Surrealismo guardando alle logiche di valorizzazione e/o di esclusione che essi implicano: ogni scelta operata è già implicitamente un'interpretazione o una riduzione basata sulla selezione di alcuni tratti salienti che di fatto elimina la pluralità storica degli autori, delle autrici e persino dei Surrealismi (forma plurale sulla quale Jacqueline Chénieux-Gendron ha posto tanta enfasi). Da questo punto di vista, l'etichetta "surrealista" può essere utilizzata come sinonimo di esplorazione dell'inconscio o di impiego marcato dei poteri della metafora o di qualsiasi altro aspetto della poetica (montaggio, automatismo, ecc., Peter Stockwell). A livello tematico, il termine può anche riferirsi a una certa mistica dell'amore (Alquié) o alla rappresentazione della donna-musa rinchiusa nel ruolo di oggetto della poesia (Simone de Beauvoir, Xavière Gautier). Spostando l’asse dell’indagine sul piano politico, il Surrealismo avvia a una rilettura critica del concetto di rivolta e del dibattito letteratura-impegno (Camus, Bataille, Breton). A volte indicherà un metodo poetico o euristico, come l'insistenza sui procedimenti di montaggio in Benjamin o Lévi-Strauss, talvolta si configurerà come forma prototipica della poesia per l’infanzia (Rodari), o come rivendicazione di una retorica del manifesto direttamente ispirata ai manifesti del movimento all'interno di certe mobilitazioni politiche. Sarà altrettanto interessante esaminare il recupero e la rielaborazione del Surrealismo nei contesti europei ed extraeuropei, costituendo in alcune culture la chiave inattesa per un tentativo di liberazione dalla schiavitù del giudizio, sia esso razionale o etico-morale, cui la mente saggia sembra doversi costantemente ancorare.

Che siano legate ad un immaginario, a una poetica o a un ethos retorico, le diverse forme di attualizzazione del Surrealismo si riferiranno al o ai surrealismi originari intensificandone una caratteristica o escludendone implicitamente altre; le ragioni di tali accentuazioni ed esclusioni andranno ricercate tanto nel referente storico (il movimento surrealista), quanto nelle strategie discorsive in cui il riferimento al movimento è inscritto.

Verranno esaminate le condizioni che rendono possibili tali selezioni, cercandole nella storia delle narrazioni sul Surrealismo in ambito letterario e nella loro ricezione nelle scienze umane e sociali. Le operazioni di scelta potranno anche essere connesse alla capacità del Surrealismo di mutuare concetti provenienti da altre discipline, aspetto questo fondante per capire come la funzione del Surrealismo sia stata centrale nelle dinamiche concettuali di discipline e universi discorsivi non letterari (psicologia, filosofia, antropologia, marxismo, ecc.).

Elenco dei macrotemi:

- Riferimento al Surrealismo come operazione di selezione (accentuazione ed esclusione) e alle sue ragioni strategiche all'interno di diversi ambiti disciplinari.

- Influenza delle storie letterarie del Surrealismo o del discorso letterario sul Surrealismo sulle scienze umane e sociali.

- Ripresa delle retoriche e dei linguaggi surreali del gioco

- Riferimenti al Surrealismo in chiave politica o apolitica

- Trasposizione del rapporto surrealista al canone (rifiuto di canoni preesistenti, costituzione di nuovi canoni, ecc.) in altri contesti

- Riusi e sviluppi della strategia retorica dell’inchiesta

- Come i riferimenti surrealisti alle scienze umane costituiscono la condizione per l'integrazione a posteriori del discorso surrealista in discorsi di altre discipline

- Sviluppi del Surrealismo nella cultura del Postmoderno

- Recupero del Surrealismo nelle culture extraeuropee

—

Le proposte di comunicazione, di circa 250 parole, vanno indirizzate al comitato organizzatore tramite la casella e-mail centrostudiartimodernita@gmail.com, entro il 30 maggio 2024, insieme a un breve profilo biografico. Le proposte saranno valutate entro il 30 giugno 2024. Gli interventi dovranno essere di 20 minuti ciascuno. La quota di iscrizione al convegno è di 90 euro per i relatori strutturati e di 40 euro per gli altri. Le lingue del convegno saranno il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo.

Una selezione dei contributi al convegno sarà ospitata dalla rivista internazionale peer-reviewed «Cosmo: Comparative Studies in Modernism» (ISSN 2281-6658, http://www.ojs.unito.it/index.php/COSMO). I contributi accettati saranno pubblicati sul numero di dicembre 2025.

—

Bibliographie / References / Riferimenti bibliografici

Dawn Ades, Rita Eder e Graciela Speranza, Surrealism in Latin America: Vivísimo Muerto, Los Angeles Getty Research Institute, 2012.

Ferdinand Alquié, Philosophie du Surréalisme, Paris, Flammarion, 1955.

Anna Balakian, Surrealism: The Road to the Absolute, New York, University of Chicago Press, 1959.

Sara Bangert, Entgrenzte Ähnlichkeit im Milieu des Surrealismus: Konturen, Vorgeschichte und Konjunktur eines ästhetischen Konzepts, Berlin, Boston, De Gruyter, 2023.

Marie Bonnot, En rêvant, en écrivant: Le récit de rêve des surréalistes à nos jours, Paris, Honoré Champion, 2023.

Cristina Casero, Lara Conte, Luca Pietro Nicoletti (ed.), Echi del Surrealismo nell'arte italiana del Dopoguerra. Luoghi, Pratiche, Protagonisti, in "Predella", 23, 2021.

Mary Ann Caws, Surrealism, London, Phaidon, 2010.

Jacqueline Chénieux-Gendron, Surréalismes. L’esprit et l’histoire, Paris, Honoré Champion, 2014.

Silvana Cirillo, Nei dintorni del surrealismo. Da Alvaro a Zavattini, Roma, Editori Riuniti 2006.

Catharine Conley, Automatic Woman, The Representation of Women in Surrealism, Lincoln, Nebraska University Press, 2008.

Donna Conwell e Annette Leddy, Farewell to Surrealism. The DYN Circle in Mexico, London, Tate Publishing, 2012.

Fausto Curi, La modernità letteraria e la poesia italiana d'avanguardia, Milano-Udine, Mimesis, 2019.

Paola Decina Lombardi, Surrealismo 1919-1969. Ribellione e immaginazione, Roma, Editori Riuniti 2006.

Luigi Fontanella, Il surrealismo italiano. Ricerche e letture, Roma, Bulzoni 1983.

Anne Foucault, Histoire du surréalisme ignoré (1945-1969). Du déshonneur des poètes au "surréalisme éternel", Paris, Hermann, 2022.

Émilie Fremond, Le surréalisme au grand air, Paris, Classiques Garnier, 2016.

Xavière Gauthier, Surréalisme et sexualité, Paris, Gallimard, 1971.

Merle Goldman (ed.), Modern Chinese Literature in the May Fourth Era, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1977.

Domingo-Luis Hernàndez (ed.), Surrealismo Siglo 21, Tenerife, Gobierno de Canarias, 2006.

Raphaëlle Hérout, Surréalisme : résister, réinventer la langue, La Fresnaie-Fayel, Otrante, 2021.

David Hopkins (ed.), A Companion to Dada and Surrealism, Chichester, Wiley Balckwell, 2016.

Jean-Jacques Lecercle, The Philosophy of Nonsense, London, Routledge, 1994.

Matteo Moca, Figure del surrealismo italiano. Savinio, Delfini, Landolfi, Lanciano, Carabba, 2020.

Desmond Morris, The British Surrealists, London, Thames and Hudson 2022.

Michel Murat, Le surréalisme, Paris, LGF/Le Livre de Poche, 2013.

Melanie Nicholson, Surrealism in Latin American Literature. Searching for Breton’s Ghost, New York, Palgrave MacMillan, 2013.

Andrea Oberhuber, À belles mains, livre surréaliste - livre d’artiste, Lausanne, L’Âge d’Homme, Mélusine 32, 2012.

Olivier Penot-Lacassagne (ed.), (In)actualité du surréalisme (1940-2020), Dijon, Les Presses du réel, 2022.

Olivier Penot-Lacassagne e Emmanuel Rubio (ed.), Le surréalisme en héritage : les avant-gardes après 1945, atti del convegno di Cérisy-la-Salle (2-12 agosto 2006), Lausanne, L’Âge d’Homme, 2008.

Maria Emanuela Raffi, André Breton e il surrealismo nella cultura italiana (1925-1950), Padova, CLEUP 1986.

Paul C. Ray, The Surrealist Movement in England, Ithaca, Cornell University Press 1971.

Michel Rémy (ed.), On the Thirteenth Stroke of Midnight : Surrealist Poetry in Britain, Oxford, Carcanet 2013.

Michel Rémy, Surrealism in Britain, London, Routledge, 2019.

Nanette Rißler-Pipka, Michael Lommel e Justyna Cempel (ed.), Der Surrealismus in der Mediengesellschaft - zwischen Kunst und Kommerz, Bielefeld, Transcript Verlag, 2010.

Emanuel Rubio, Les Philosophies d'André Breton (1924-1941), Parigi, L'Âge d'homme, 2009.

Georges Sebbag, Potence avec paratonnerre. Surréalisme et philosophie, Paris, Hermann, 2012.

Georges Sebbag, Foucault Deleuze. Nouvelles impressions du surréalisme, Paris, Hermann, 2015.

Peter Stockwell, The Language of Surrealism. New York, Red Globe Press, 2016.

Kirsten Strom (ed.), The Routledge Companion to Surrealism, London, Routledge, 2023.

Beatrice Sica, Poesia surrealista italiana, Genova, San Marco dei Giustiniani, 2008.

Pierre Taminiaux, Du surréalisme à la photographie contemporaine, Paris, Honoré Champion, XXème-XXIème siècle", 2016.

Lauren Walden, Le surréalisme de Paris à Shanghai, trad. da Emilie Noteris, Lione, Fage, 2022.

Lauren Walden, “Surrealism in Chinese Periodicals: Hedonism, Horror, and Shanghai’s Former French Concession”, in Dada7Suppealism, n. 4, 2023, pp. 1-38.

Chinghsin Wu, “Reality Within and Without: Surrealism in Japan and China in the Early 1930s”, in Review of Japanese Culture and Society, December 2014, Vol. 26, pp. 189-208.