DO-KRE-I-S, la revue haïtienne des cultures créoles, n° 6 : "Fragment(s) / Mòso"

Parution du nouveau numéro de la revue DO-KRE-I-S autour de la thématique Fragment(s)/Mòso.

Pour soutenir cette édition, totalement indépendante, il suffit de commander un ou plusieurs exemplaires en suivant le lien HelloAsso en référence.

Cette revue artistique et culturelle est avant tout un espace d’épanouissement et d’affirmation des langues et des cultures créoles dont le point d’échauffement et la faille se situent en Haïti. En effet, depuis 2017 nous nous efforçons de maintenir cet espace-monde en véhiculant les cris émergeant des bétons chauds de Port-au-Prince. Ces cris qui résonnent dans les interstices du monde et qui relient Haïti, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Bénin, Canada, Belgique, France, et tant d’autres contrées présentes dans la revue. Il s’agit de décrire un itinéraire qui part d’un lieu créole et qui embrasse des engagements politiques des cultures minorisées pour une mémoire composite et créolisante. D’emblée la revue donne à apprécier des récits intimes qui se formulent par l’enchevêtrement de plusieurs expériences de rencontre, de pensée et de création.

Après les thèmes #1 Voyage, #2 Miroir, #3 Marge(s), #4 Traces #5 Fête, ce nouvel opus aborde celui de Fragment(s) / Mòso. Le fragment renvoie à un morceau (« mòso » en créole haïtien) d’un tout. C’est une particule qui se détache d’une unité totale, d’un ensemble initialement compact, par suite d’un choc, d’un déchirement, d’une violence. Le fragment ne peut être pensé indépendamment de la totalité originelle, il lui est inhérent. Par ailleurs, le tout disloqué confère à chaque fragment des caractéristiques adéquates lui permettant de subsister – d’une part en tant qu’entité à part entière, d’autre part en tant que bribes disséminées, matières à des archéologies.

"La revue revendique cette forêt dense où l’on s’entrelace, se croise, s’entremêle, où les lianes s’épanouissent : un maelström d’imaginaires qui agite le monde".

Nous vous invitons à lire la correspondance éditoriale entre Jean Erian Samson et Yara Ligiéro pour ce nouvel opus : HURLER LES FAILLES.

CONTRIBUTEURICES

Haïti : Claudia Brutus, Stephanie Jeanty, Carl Pierrecq, Christian Laurent Similien, Evains Wêche, Guecelyn Otilus Delaguinée, Hugues Erault Léopold Jean Baptiste, Jamesley Louisius, Judith Michel, Jean Erian Samson, Marie-Ange Claude, Perdrose Payano Vendredi, Rowski Bontemps, Roodmirson'n Mousson Dabrézil, Stevens Azima, Michaël Mondésir, Sébastien Jean, Etienne Chavannes, Lhérisson Dubréus, Le Centre d'art de Port-au-Prince, Fritz Stanley Backer, Wasly Noris, Micky-Love Mocombe, Kiana Jeannot

Martinique : Yonn Island, Linda Mitram, Françoise Foutou, Malik Duranty

Guadeloupe : Agnès Djafri, Daëna La Déesse, Deiron, Jordian Ako, Melvyn Pharaon Myel, Pascal Foy, Patricia Lollia, Ruddy Roquelaure, Tamla Henry-Léo, Cindy Le Boucher, Flore Pavy, Giorgiana Gace, Cécilia Kiavué, Lo', Macojaune, Tessa Naime, Stéphanie Melyon-Reinette, Daniel Rollé, Jean-Marc Louis, Candice Zogo, Nadia Burner

La Réunion : Pierre-Henri Aho, Ambre Maillot, Alain Séraphine, Lou Pion, Bibliothèque départementale de La Réunion, Annabelle Salvan, Jonathan Potana, Ann O'aro, Didier Basque, Françoise Sylvos, Ismaël «Ti bouna Lakour» Fontaine. Léana Gaspal, Lolita Monga, Mari Sizay, Ophélie Sautron, Estelle Coppolani, Karel Perrussot

Maurice : Joel Achille, Alshaad Kara, Jacques Achille, Pascal Lagesse

France : Jean-Christophe Goddard, Jean-Jacques Camy, François Coadou, Julia Wahl, Derne Darelle Moutoula Niengou, Attallah Maïssa, Jeanne Ducau, Océane Maya Boquet, Héloïse Thiburce, Marie Lafaille, Catherine Ursin, Emmanuelle Sarrouy, Fabien Leriche, Grégory Rateau, Laëtitia Tantely Deleuze, Laura Lutard, Nnuccia, Sara Mychkine, Victor Dumiot, Marie-Caroline Locquet, Zoé Besmond de Senneville, Alain Gili, Martin Zeugma, Serge Lapisse, Sophie Braganti, Alexandre Eudier, Nemo Geffroy, Eric Alcala, Sylvie Séma, La grande Mag, Johanna Mirabel

Togo : Michelle Atayi

Belgique : Hugo Fontaine, Arnaud Delcorte

Bénin : Coffi Adjaï, Achille Adonon

Gabon : Mounguengui Stève-Wilifrid

Kosovo : Anita Zairi

Russie : Anastasia Kruglyak

Comores : Ben Ali Saindoune

Vénézuéla : Azuaje Sergio

Algérie : Dalila Dalléas Bouzar

Brésil : Mariana Paraizo, Yara Ligiéro

Mexique : Liza Ambrossio

Projet porté par l'Association Vagues Littéraires : https://www.associationvagueslitteraires.org/

Graphiste : Cécilia Kiavué

Maquette de couverture : Laure Laspatzis

Direction artistique : Cécilia Kiavué, aux côtés de Yara Ligiéro, Laura Talmasson et Jean Erian Samson..