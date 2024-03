Ecole d'été : métrique et prosodie grecque et latine (Strasbourg)

Strasbourg, du 2 au 5 juillet 2024

L’étude de la prosodie (mélodie naturelle d’une langue, déterminée par la longueur des

voyelles et les accents de mots) et de la métrique (combinaison intentionnelle de syllabes en

fonction de leur longueur et des accents de mots, en vue de créer un rythme défini) constitue un

champ bien souvent ignoré par l’enseignement universitaire français. Pourtant, de la même manière

que son étude reste primordiale dans l’apprentissage d’une langue moderne, elle demeure

essentielle pour qui souhaite connaître plus précisément le latin et le grec. L’enjeu est bien sûr

évident pour ceux qui s’intéressent à la poésie ancienne et son système quantitatif, mais il n’en reste

pas moindre pour ceux qui entendent se pencher sur les textes en prose, qui n’ignorent pas non plus

la musicalité de la langue. Les études prosodiques et métriques aident, en outre, à comprendre les

phénomènes évolutifs d’une langue, permettant, entre autres, de souligner le choix que font parfois

les auteurs de se conformer aux règles classiques ou d’adapter, au contraire, leurs textes aux

nouveautés de la langue parlée. En d’autres termes, parce que la métrique et la prosodie rendent

justement compte d’un latin et d’un grec parlés, elles constituent des outils indispensables pour la

recherche, permettant d’affiner les critères d’édition, de datation ou de localisation des textes.



L’école d’été de Métrique et de Prosodie organisée par l’Université de Strasbourg a été

conçue pour pallier ce manque en proposant quatre journées de formation qui partiront des bases les

plus élémentaires de ces deux champs disciplinaires pour aborder progressivement des questions

plus complexes. L’alternance conférence-atelier est pensée pour permettre aux participants de

s’approprier les notions abordées tout en ouvrant les perspectives d’application de la métrique et de

la prosodie. L’un des objectifs de l’école est de rendre les participants autonomes, leur permettant à

terme d’utiliser les manuels déjà existants mais difficilement accessibles sans bagage linguistique.

Cette école d’été est le fruit d’une collaboration au sein de l’Université de Strasbourg entre

les facultés de théologie (catholique et protestante), les unités de recherche de théologie (UR 4377,

UR 4378) et de lettres (UR 3094, CARRA), qui a trouvé le soutien de l’ED 270 et de l’ITI

CREEAA (Centre de Recherche et d’Expérimentation sur l’Acte Artistique).

—



Cette école, visant particulièrement un public de masterisants et de doctorants, est ouverte à

tous, sous réserve d’une maîtrise à tout le moins élémentaire du latin et/ou du grec. Afin de rendre

cette formation accessible au plus grand nombre, le logement de quinze étudiants dont les dossiers

auront été préalablement sélectionnés sera financé.

Les étudiants souhaitant bénéficier de cette aide devront s’inscrire avant le 2 mai 2024.

Les inscriptions pour les autres resteront ouvertes jusqu’au 3 juin 2024.

Formulaire d'inscription…