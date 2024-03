"Les trois siècles de Kant". Entretien avec Antoine Grandjean (vidéo laviedesidees.fr)

Quelle révolution Kant, né il y a 300 ans, a-t-il opérée ? Que nous reste-t-il d’une pensée qui, en son temps, fut accueillie avec enthousiasme ?

Antoine Grandjean est professeur de philosophie moderne et contemporaine à l’Université de Lille. Il est notamment l’auteur de Critique et réflexion. Essai sur le discours kantien (Vrin, 2010) et Métaphysique de l’expérience. Empirisme et philosophie transcendantale (Vrin, 2022). Il a également traduit et présenté deux textes de Kant, Sur l’échec de tout essai philosophique en matière de théodicée, suivi de Sur un prétendu droit de mentir par humanité (Puf, 2023). Le 10 avril prochain paraît aux Puf le volume Kant (in)actuel qu’il a dirigé.