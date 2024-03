Boisguilbert en son temps. Morale, Économie et Politique (Strasbourg)

Appel à communications

Boisguilbert en son temps. Morale, Économie et Politique

Maison Interuniverstaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), Strasbourg

27-28 mars 2025

À la suite de la republication de ses œuvres en 1966 et, plus encore, à la suite du colloque de Rouen organisé par Jacqueline Hecht en 1975, Pierre Le Pesant de Boisguilbert a été considéré comme l’un des fondateurs de l’économie politique et du libéralisme économique (Hecht 1966, 1989 ; Faccarello 1986). Il a été présenté comme un précurseur de la théorie du circuit (Billoret 1989), de la circulation, de la pensée keynésienne (Mac Donald 1954), de la demande effective, de la sous-consommation (Groenewegen 2001) comme de la pensée pré-walrassienne du marché (Faccarello 1999). Il aurait également été à l’origine d’une philosophie économique nouvelle née d’une réinterprétation de la pensée janséniste contribuant à la légitimation de la poursuite des intérêts individuels censée concourir à l’intérêt général (Faccarello 1986, Faccarello & Steiner 2008).

Le peu de publications récentes consacrées à la pensée de Boisguilbert laisserait supposer un certain consensus parmi les économistes, philosophes ou historiens quant aux interprétations de sa pensée. Il pourrait faire conclure à un moindre intérêt porté aujourd’hui à cette figure de la pensée économique.

Le colloque « Boisguilbert en son temps. Morale, Économie et Politique » a vocation à mettre à nouveau la lumière sur celui qui a été considéré par Marx comme le précurseur de l’économie politique française et à questionner l’apparent consensus relatif à ses écrits. Il s’agira aussi d’envisager d’autres voies d’interprétation de sa pensée et d’adopter une perspective pluridisciplinaire mêlant histoire de la pensée économique, analyse littéraire, philosophie, théologie et politique.

Un premier thème du colloque cherchera à étudier les liens existants entre les écrits de Boisguilbert, la Bible, Port-Royal et les débats théologiques de son époque pour questionner notamment la conception de l’ordre social ainsi que la légitimation de la poursuite des intérêts particuliers qu’il aurait proposées. Des contributions précisant les liens de Boisguilbert avec Port-Royal, au plan biographique (les Petites Écoles) comme au plan intellectuel, d’autres revenant sur le sens des métaphores bibliques récurrentes dans ses écrits seront les bienvenues. Elles permettront de réexaminer les fondements et la nature de ses conceptions et de son « libéralisme ».

Une deuxième dimension aura vocation à revenir sur les influences qui ont pu façonner la pensée de Boisguilbert. Elle s’attachera à évoquer les écrits historiques, littéraires, philosophiques ainsi que les penseurs politiques ou économiques qui ont pu exercer une influence sur sa pensée, notamment Vauban, Fénelon ou Domat. Des lectures croisées entre les ouvrages que Boisguilbert cite explicitement ou des contributions sur ses influences implicites seront les bienvenues. Il s’agira notamment d’étudier les références historiques qui émaillent son œuvre comme l’utilisation de l´histoire, sainte et profane, en essayant d’en percevoir la portée heuristique. On pourra interroger la place, l’usage et la signification de ces références dans ses traités économiques.

Des études relatives à la rhétorique de Boisguilbert seront également particulièrement appréciées. Elles pourront permettre de préciser les stratégies langagières, les niveaux et les registres de langage pour tenter de mieux circonscrire la teneur de sa pensée économique et politique. Des interventions revenant sur les harangues, les admonestations et les réquisitoires de l’auteur comme celles abordant ses écrits plus littéraires ou historiques sont de ce fait attendues.

Ces dernières permettront de faire un lien avec une troisième perspective qui cherchera à questionner la nature de la critique qu’expose Boisguilbert. Certes, ses pamphlets remettent en cause le fonctionnement de la monarchie de Louis XIV mais on peut se demander quelles sont les catégories sociales ou les individus visés : le système fisco-financier et ses parties prenantes, les gestionnaires de la dette publique, la Cour, les conseillers du roi, le Contrôle général des finances, le roi lui-même ? L’étude des métaphores utilisées par Boisguilbert permettrait peut-être de déceler ses véritables adversaires.

Enfin, un dernier axe d’études cherchera à souligner l’originalité de l’approche économique et monétaire de Boisguilbert et à revenir sur son influence, comme sur sa contribution au façonnement de la réflexion économique au dix-huitième siècle, que ce soit en France ou dans le reste de l’Europe.

Dates importantes

- Date limite de soumission des propositions : 24 juin 2024. Les propositions d’environ 500 mots seront envoyées en fichier Word ou PDF à l’adresse : boisguilbert@misha.fr

- Notification aux auteurs de la décision du comité scientifique : 10 juillet 2024.

- Date du colloque : 27-28 mars 2025, Maison Interuniverstaire des Sciences de l’Homme – Alsace (MISHA), Strasbourg.

Publication

Une sélection d’articles issus de ce colloque sera soumise pour publication dans la Revue d’Histoire de la Pensée Économique en juin 2025.

Comité scientifique

Jérôme Blanc (Triangle - Sciences Po Lyon)

Jean-Daniel Boyer (LinCS - Université de Strasbourg)

Thierry Demals (CLERSE - Université de Lille)

Ludovic Desmedt (LEDi - Université de Bourgogne)

Carole Dornier (HisTeMé - Université de Caen Normandie)

Béatrice Guion (Configurations littéraires - Université de Strasbourg)

Nicolas Lyon-Caen (IHMC - ENS-PSL)

Joël Ravix (GREDEG - Université Côte d’Azur)

Mauro Simonazzi (Dipartimento di Filosofia - Università degli studi di Milano)

Michèle Virol (GRHis - Université de Rouen)

Enrica Zanin (Configurations littéraires - Université de Strasbourg)

Comité d’organisation

Jean-Daniel Boyer (LinCS - Université de Strasbourg)

Philippe Gillig (BETA - Université de Strasbourg)

Béatrice Guion (Configurations littéraires - Université de Strasbourg)

Jean-Jacques Jungels (Akademie für Kommunikation - Stuttgart)

Bibliographie

Billoret, J.-L. 1989. “Le circuit et l’équilibre de Boisguilbert dans le courant de l’analyse économique”, In Hecht, J. (ed.), Boisguilbert parmi nous : Actes du colloque international de Rouen (22-23 mai 1975). Paris : INED, 59-82.

Faccarello, G. 1986. Aux origines de l’économie politique libérale, Pierre de Boisguilbert. Paris: Anthropos.

Faccarello, G. 1999. The Foundations of “Laissez-Faire”: The Economics of Pierre de Boisguilbert. London: Routledge.

Faccarello, G. & Steiner, P. 2008. “Interest, sensationism and the science of the legislator: French ‘philosophie économique’, 1695–1830”. The European Journal of the History of Economic Thought, 15: 1, 1-23.

Groenewegen, P. 2001. “Boisguilbert’s Theory of Money, Circular Flow, Effective Demand and Distribution of Wealth”. History of Economics Review. 33: 1, 33-43

Hecht, J. (éd.). 1966. Pierre de Boisguilbert ou la naissance de l’économie politique. Paris: INED. 2 vols.

Hecht, J. (éd.). 1989. Boisguilbert parmi nous : Actes du colloque international de Rouen (22-23 mai 1975). Paris: INED.

Mac Donald, S. L. 1954. “Boisguilbert: a neglected precursor of aggregate demand theorists”. The Quarterly Journal of Economics. vol. 68, issue 3, 401-414.