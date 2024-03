Julia Pietri, Antoinette Fouque, une pionnière de la libération des femmes

Cet ouvrage illustré pétille autant que les idées d’Antoinette Fouque! De la création de lieux physiques et symboliques pour les femmes à l’apport conceptuel de cette grande intellectuelle, embarquons pour un voyage à travers les luttes pour les droits des femmes menées par Antoinette Fouque. On y découvre son influence motrice incroyable à mi-chemin entre super-héroïne et femme d’action.

Sa contribution intellectuelle à la libération des femmes est abordée dans cet ouvrage notamment à travers quelques concepts phares de sa pensée, comme la « libido creandi », « l’impérialisme du phallus » ou « l’envie de l’utérus ». Elle ne s’est jamais contentée de décrire les oppressions que subissent les femmes, elle a constamment cherché à en analyser les causes et proposé des voies de libération pour le plus grand nombre afin de transformer durablement la société.

Antoinette Fouque nous a montré la voie, avec son dévouement infatigable à la cause des femmes pour une humanité libérée. J. P.

—

Née en 1986, Julia Pietri prône le féminisme pop. Elle jouit d’une grande popularité sur Instagram grâce à son compte ­ @gangduclito. En 2021, avec le média Merci Simone, elle installe un clitoris gonflable géant sur la place du Trocadéro pour « dénoncer l’analphabétisation sexuelle sur le clitoris « . En 2018, elle fonde la maison d’édition Better Call Julia. Elle y publie notamment son Petit Guide de la masturbation féminine ainsi que des livres jeunesse. Son ouvrage, La grande princesse, a été lu par Corinne Masiero pour la Bibliothèque des voix des éditions des femmes-Antoinette Fouque.