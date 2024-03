Frédéric Keck, Préparer l'imprévisible. Lécy-Bruhl et les sciences de la vigilance

Comment Lucien Lévy-Bruhl, auteur d’ouvrages sur la philosophie allemande et la « mentalité primitive », peut-il éclairer les enjeux des sciences sociales aujourd’hui ? Pour actualiser cette grande figure de la Troisième République, il faut repenser les liens entre le socialisme français et le système colonial à partir de l’affaire Dreyfus. Celle-ci mit à l’épreuve la thèse de Lucien Lévy-Bruhl sur la responsabilité et le conduisit à étudier les formes d’anticipation de l’avenir dans les sociétés sans État. À partir d’archives inédites et d’une hypothèse théorique nouvelle, ce livre retrace les engagements de Lucien Lévy-Bruhl, du soutien des ouvriers au cours de la Première Guerre mondiale à l’aide aux exilés juifs dans les années 1930, et replace l’ethnologie parmi d’autres sciences de la vigilance, comme les statistiques et l’épidémiologie. Il montre ainsi que l’étude des sociétés éloignées permet à la nôtre de se préparer aux catastrophes à partir de l’observation des sentinelles.

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage…

Sommaire

Introduction : Une généalogie française de la préparation aux catastrophes

1) L’émancipation dans l’université

a. Science du judaïsme et aliénation mentale

b. Approche naturaliste des émotions morales

c. Histoire des idées politiques

2) La critique de la criminologie

a. La criminologie positiviste en Italie et en Allemagne

b. Histoire et philosophie de la responsabilité

3) L’affaire Dreyfus, matrice de l’ethnologie

a. Lévy-Bruhl face à Dreyfus dans la prison du Cherche-Midi

b. Zola et Jaurès défenseurs de Dreyfus et lanceurs d’alerte

c. L’affaire Dreyfus, un renversement des mentalités

d. Dreyfus sentinelle de la violence coloniale

4) L’unification des socialistes par la sociologie

a. La science des mœurs : de l’ethnologie à la microbiologie

b. La participation au gouvernement : Lévy-Bruhl, Durkheim et Jaurès

5) L’engagement dans la guerre

a. Préparer l’ordre nouveau : Lévy-Bruhl au Ministère de l’Armement

b. Qui est responsable de la guerre ? Lévy-Bruhl et la propagande

6) Les accidents industriels

a. « La mentalité primitive ignore le hasard » : Lévy-Bruhl et Cournot

b. « Nous ne durons pas seuls » : Lévy-Bruhl et Bergson

c. Les nouveaux risques de l’après-guerre : divination, ordalie et santé publique

7) Des sentinelles aux colonies

a. Les voyages autour du monde

b. Le soutien de l’ethnologie coloniale

8) Politique de la vigilance

a. Les congrès internationaux de philosophie

b. L’aide aux intellectuels juifs en exil

Conclusion : De la « mentalité primitive » aux pandémies contemporaines