"L’Atelier contemporain a dix ans : entretien avec François-Marie Deyrolle", par Christian Rosset (Diacritik.com)

"À réception du catalogue des « 10 ans / 200 livres » de L’Atelier contemporain – ouvrage hors commerce de 488 pages format 16/20 cm, et, comme de règle chez cet éditeur, superbement réalisé –, comment ne pas céder à la tentation de faire le point avec celui qui en est l’âme et le maître d’œuvre principal, François-Marie Deyrolle ?

Cela ne fait pas exactement dix ans, mais pas loin, que nous nous intéressons de près à ce corpus d’ouvrages répartis en onze collections, dont trois principales et une de poche. On en trouvera ici quarante-deux, chroniqués par nos soins – le premier ayant été Symptômes d’Éric Suchère, à l’automne 2018 –, soit les deux tiers du nombre de volumes de L’Atelier contemporain en place dans ma bibliothèque. Et je n’oublie pas la trentaine de titres déjà repérés dont j’ai hâte d’entreprendre la lecture – mais quand ? Me faudra-t-il réduire drastiquement mon temps de sommeil pour en venir à bout, d’autant plus que près de quatre-vingts ouvrages supplémentaires, dont probablement de fameux « pavés », sont annoncés pour un futur proche ?

Quand on songe au travail accompli par François-Marie Deyrolle (on peut se demander s’il lui arrive de se reposer), on ne peut que se montrer admiratif : quel souffle, quelle diversité ! même si on se rend assez vite compte que cette suite d’ouvrages n’est pas sans logique : celle d’un esprit ouvert, sans cesse en éveil et particulièrement contagieux. Ce qui fait que, contre toute attente, on se prend de passion pour certains volumes qui auraient dû nous tomber des mains ; et même à les dévorer, comme s’ils étaient plus qu’attendus. […]"

