Poste d'enseignant-chercheur contractuel "Études romanes" (espagnol) à pourvoir en mobilité internationale à l'Université de la Polynésie française

Recrutement: poste d'enseignant-chercheur contractuel « Etudes romanes » (espagnol) à pourvoir en mobilité internationale à l'Université de la Polynésie française

L’université de la Polynésie française, l’UPF, est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous l’autorité du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L’université occupe une place unique pour le développement de la Polynésie française, territoire d’outre-mer au cœur du pacifique sud, et conduit ses missions d’enseignement supérieur, de recherche, de valorisation sur ce territoire et au-delà, en tant que chef de file de la politique de site.

La Polynésie française est dans une situation unique d’insularité multi-échelle au sein des les territoires ultra marins : un territoire éloigné de la France métropolitaine, mais aussi des archipels éloignés du centre économique de Tahiti, et éloignés les uns des autres. Cette insularité multiple, pour une population d’environ 280 000 habitants, résonne avec les axes stratégiques de l’université, pour les besoins des populations en termes d’accès à l’éducation, de travaux de recherche et enfin de valorisation & innovation. Ce sont ces défis que relève l’UPF, dans une organisation à taille humaine : une centaine d’enseignants et enseignants-chercheurs, une centaine de personnels administratifs et techniques contribuent au quotidien à développer la stratégie de l’établissement sur ces 3 volets.

L’université de la Polynésie française est implantée sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire qui compte environ 3 500 étudiants, 115 enseignants et enseignants-chercheurs, 100 personnels administratifs et 200 enseignants vacataires. L’UPF a accédé aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er janvier 2013.

Elle comprend 3 départements de formation (Sciences et techniques, Droit, Economie, Gestion et Lettres, Langues et Sciences Humaines), une Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education, 5 équipes de recherche labélisées, 2 structures fédératives (CIRAP et OGT), une UMR

(EIO) et une USR (MSHP).



Présentation du département :

Le poste est rattaché au département Lettres, Langues et Sciences Humaines, qui compte environ 800 étudiants et 30 enseignants et enseignants-chercheurs titulaires. L’offre de formation y comprend cinq licences et un master recherche.

Activités d’enseignements et besoins d'encadrement :

La personne recrutée assurera son service au sein de la licence LEA où elle dispensera, selon les besoins de la filière, des enseignements de civilisation hispanophone, espagnol économique / professionnel et traduction / interprétariat (niveau 1, 2 et 3), CM et TD. Elle pourra être amenée à enseigner dans différents masters de l’UPF. En collaboration avec l'ensemble de l'équipe enseignante, elle participera à l'encadrement des stages de la filière LEA (accompagnement lors de la rédaction des rapports, visites en entreprises, soutenances). En outre, elle prendra une part active au fonctionnement des relations internationales de la filière LEA (Erasmus +) en participant à l'encadrement des étudiants sortants (information, suivi des étudiants, rédaction des learning agreements) et développement des échanges.

Contact : Gerbert-Sylvestre Bouyssou, Directeur du département des Lettres, Langues et Sciences Humaines; gerbert.bouyssou@upf.pf

Recherche

La personne recrutée aura pour mission de dynamiser la recherche hispaniste à l’UPF, en lien avec les collègues du laboratoire EASTCO intéressés. Elle développera les relations scientifiques, dans le domaine des recherches hispanistes et latino-américanistes, avec les

universités latino-américaines et s’efforcera d’organiser des rencontres scientifiques à l’UPF avec des collègues de ces universités. Ses recherches concerneront la présence et l’influence espagnole ou latino-américaine dans le Pacifique, les liens historiques, littéraires ou plus largement culturels entre l’Amérique latine et les pays du Pacifique. Les recherches pourront aussi bien être historiennes, par exemple sur les explorateurs espagnols du Pacifique que littéraires et concerner la littérature du Pacifique hispanophone, la représentation du Pacifique dans les littératures espagnole et/ou latino-américaines ou encore la réception des littératures espagnole et latino-américaines dans les pays du Pacifique (axe « Expressions » d’EASTCO). Les recherches peuvent aussi concerner l’enseignement de l’espagnol dans les pays du Pacifique (axe « Transmission ») et la circulation de pratiques culturelles latino-américaines dans le Pacifique.

Contact :

Rodica Ailincai, Directrice de l’équipe d’accueil EASTCO : rodica.ailincai@upf.pf

Andréas Pfersmann, Professeur de littérature générale et comparée : andreas.pfersmann@upf.pf

Modalités de candidature :

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :

• une lettre de motivation ;

• un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat;

• une copie des diplômes requis.

Ce dossier doit être envoyé au format PDF en un seul fichier par courriel à drh.recrutements@upf.pf au plus tard le 22 avril 2024

2024.

Pour toutes questions administratives : Stéphane Fourmas DRH : drh.recrutements@upf.pf