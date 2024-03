Harald Jähner, Le temps des loups

Allemagne, 1945. Le pays est en ruines. De nombreuses villes sont réduites à l’état de gravats, plus de la moitié de la population est déplacée. Parmi elle, neuf millions de bombardés évacués, quatorze millions de réfugiés et d’expulsés des territoires de l’Est, dix millions de travailleurs forcés et de détenus libérés, et plusieurs autres millions de prisonniers de guerre qui rentrent peu à peu chez eux. C’est « l’heure zéro ».

Comment cette masse d’êtres dispersés aux quatre vents, déportés, évadés ou abandonnés parvint-elle à se réagreger ? Comment une société a-t-elle pu émerger de ce chaos ? Voilà ce que raconte ce livre.

Dans cette histoire des mentalités d’une ampleur inédite, saluée à l’international et couronnée du prix de la foire de Leipzig, Harald Jähner dresse le panorama nuancé d’une décennie décisive pour les Allemands. Un nouveau départ, vu sous un nouveau jour.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article cet ouvrage :

"Après l’heure zéro", par Georges-Arthur Goldschmidt (en ligne le 21 mars 2024)

Dans Le temps des loups, Harald Jähner décrit avec précision et force cette Allemagne qui s’accommoda fort bien du régime hitlérien et peut-être mieux encore, à certains égards, de la défaite du Reich millénaire.