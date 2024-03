Sur la carte

La collection Libre cours des Presses Universitaires de Vincennes consacre un volume aux relations entre Cartographie et littérature, signé par Laurence Dahan-Gaida. L’ouvrage interroge l’impulsion cartographique qui nous conduit à dessiner des cartes pour nous orienter dans l’espace et y projeter nos déplacements virtuels. Toute carte est une sorte de diagramme qui modélise l’espace grâce à une présentation spatiale et iconique de ses relations. Or le texte littéraire est aussi un dispositif de modélisation qui exploite les ressources du langage pour faire émerger un temps, un espace, un monde. Plutôt que d’opposer la cartographie des géographes à celle des écrivains, L. Dahan-Gaida propose de les aborder comme des dispositifs cognitifs qui génèrent à la fois un espace et un savoir sur cet espace. Fabula vous invite à lire un extrait de l'introduction sur le site de l'éditeur…

Matthieu Noucher se penche de son côté sur les Blancs des cartes et boîtes noires algorithmiques (CNRS éd.). Les blancs que présente chaque carte, lacunes ou oublis ont joué un rôle déterminant dans l’histoire, en particulier coloniale. Hier privilège des États, ce pouvoir de blanchir ou de noircir la carte est aujourd’hui celui des données numériques. Car le déluge d’informations géographiques, produit par une multitude d’acteurs, n’est pas uniformément réparti sur l’ensemble des territoires, laissant des zones entières vides. S’inscrivant dans le champ émergent des critical data studies, cette recherche singulière revient sur les enjeux politiques des cartes et nous invite à explorer les rouages les plus profonds de la cartographie contemporaine. Fabula vous propose d'en découvrir un extrait… ou de voir la vidéo de présentation…

Signalons au passage que le récent essai de Roger Chartier, Cartes et fictions (XVIe-XVIIIe siècles), déjà salué par Fabula, est désormais accessible en ligne via OpenEdition…,, et qu'on en attend la publication des actes du colloque bruxellois de janvier 2023 consacré à "L'ekphrasis cartographique", et la prochaine tenue, en juin prochain et à Bruxelles également, du congrès "Littérature et cartographie numérique : gestes d’écriture contemporains".

On pourra dans l'intervalle retrouver dans les sommaires d'Acta fabula le compte rendu par Violaine White de l'essai de Karen O’Rourke, Walking and Mapping : Artists as Cartographers : "Ce que la carte dit dans l’art", la recension par Emmanuelle Peraldo du collectif Géocritique : État des lieux / Geocriticism: A Survey, d'Élise Haddad : "La géocritique à ciel ouvert", ou encore la lecture proposée par Aurélien d'Avout de l'ouvrage fondateur de Bertrand Westphal, Atlas des égarements. Études géocritiques : "La géocritique en situation : dans les détours de la carte".

(Illustr. : [Swift,] Voyages du capitaine L. Gulliver…, La Haye, Gosse & Neaulme, 1727, source : UtPictura18, ©Stéphane Lojkine)