Proust, la suite

Après Du côté de chez Swann et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, parus en 2022 à l'occasion du centenaire de la mort de Proust, le Livre de Poche fait paraître deux nouveaux et copieux volumes : Le Côté de Guermantes procuré par Yuji Murakami et Sodome et Gomorrhe par Alexandre de Vitry. Cette nouvelle édition d'À la recherche du temps perdu orchestrée par Matthieu Vernet s'appuie sur cinquante ans de recherche proustienne mais fait également la part belle aux récentes découvertes d'inédits qui permettent de mieux comprendre la genèse du grand œuvre et d'apprécier l'exceptionnelle profusion du roman. Dans ces deux volumes, Proust se fait certes l’observateur minutieux d’une noblesse aveugle à son propre déclin mais il enclenche aussi le roman d’Albertine en donnant enfin au personnage de Charlus, et au monde inversé qu’il incarne, toute son envergure. Les éditeurs présenteront ces volumes lors de la soirée de lancement, organisé par l'hôtel littéraire Le Swann, le mercredi 24 avril à 19h.