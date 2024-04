Littérature générale : états généraux

Si la culture générale, la relativité générale ou encore la médecine générale renvoient à une pratique du généralisme communément comprise, la plupart des tentatives pour définir la littérature générale s’accompagnent d’une forme de scepticisme. Depuis la fin du XIXe siècle, l’épithète "générale" a en effet tantôt désigné l’histoire littéraire internationale, tantôt été assimilée à la théorie littéraire, voire à la théorie tout court. Malgré l’absence d’une définition précise, la formule figure aujourd’hui dans la dénomination de la discipline dans le monde académique francophone. Pourtant, là où les chercheuses et chercheurs en littérature comparée se penchent analytiquement sur deux ou plusieurs cas particuliers, les spécialistes de littérature générale voudraient opérer une synthèse à partir d’un ensemble de données différentes, organisées selon un ou plusieurs principes unificateurs. Si les échelles du grand et du petit, du près et du loin ne sont pas, ou pas entièrement, solubles les unes dans les autres, comment les volets de la "littérature générale" et de la "littérature comparée" peuvent-ils être définis ? Le Centre interdisciplinaire d'études des littérature de l'Université de Lausanne inaugure les 25 et 26 avril en partenariat avec Centre d’Études et de Recherches Comparatistes de la Sorbonne nouvelle des États généraux de la littérature générale, qui se prolongeront en septembre lors du dixième congrès de la Société de Littérature générale et comparée et dans un prochain appel à contributions de la revue Fabula-LhT.