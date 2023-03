Cartes invisibles. Réflexions littéraires et cinématographiques sur l’image cartographique (Bruxelles)

Cartes invisibles. Réflexions littéraires et cinématographiques sur l’image cartographique

Université Saint-Louis - Bruxelles

25-26 mai 2023

JEUDI 25 MAI





Matinée





9h – Accueil des participants





9h15 – Introduction par Aurélien d’Avout et Isabelle Ost







Session 1 – Cartes rêvées, cartes suggérées





9 h 30 – Alain Milon (Université Paris Nanterre), « La carte nous avertit : "Gare à



l’assujettissement" ! »





10 h 15 – Guillaume Monsaingeon (chercheur et commissaire indépendant), « Le silence de Proust »





11h – Pause café





11 h 15 – Aurélien d’Avout (Université Saint-Louis - Bruxelles), « Les coulisses cartographiques de l’œuvre de Jean Giono »





12 h – Élodie Raimbault (Université Grenoble Alpes), « Apparition et disparition des cartes chez Rudyard Kipling : un jeu sur l’abstraction et la matérialité du territoire »





12 h 45 – Déjeuner





Après-midi





Session 2 – Contre-cartographies littéraires





14 h – Nepthys Zwer (historienne, membre du groupe de recherche visionscarto.net), « Trouble dans la cartographie »





14 h 45 – Cécile Chatelet (UMR THALIM), « Mettre au jour l’invisible sur la carte, contre-cartographier un lieu. L’exemple de la décharge de Staten Island dans Freskills. Recycler la terre (2019) de Lucie Taïeb »





15h30 – Pause café





15 h 45 – Juliette Morel (Université Paris-Est Créteil), « Les métaphores cartographiques chez Kateb Yacine, ou les ressorts de la récupération poétique d’un outil de domination colonial »





16 h 30 – Liouba Bischoff (ENS Lyon), « Escamoter les cartes : un gage de littérarité pour le récit de voyage »





17h15 – « La contrainte, le potentiel et l’invisible. L’Ouvroir de cartographie potentielle (OUCARPO) à travers littérature, vidéo et arts plastiques ». Table ronde avec Gilles Palsky, Jean-Luc Arnaud, Guillaume Monsaingeon





18h15 – Clôture de la journée et dîner de colloque



VENDREDI 26 MAI



Matinée



9h – Accueil des participants



Session 3 – Apparitions et disparitions des cartes au cinéma





9 h 15 – Tom Conley (Harvard University), « L’inconscient cartographique du cinéma classique »





10 h – Laurent Darbellay (Université de Genève), « Cartographies visibles et invisibles : La métropole berlinoise selon Fritz Lang »





10h45 – Pause café





11 h – Laurent Van Eynde (Université Saint-Louis - Bruxelles), « Chemins et tableaux : la carte en suspens dans Tess de Roman Polanski »





11 h 45 – Samuel Janssen (Université Saint-Louis - Bruxelles), « The Lost City of Z : cartographier l’espace, explorer le temps »





12h30 – Déjeuner





Après-midi





13 h 30 – Isabelle Ost (Université Saint-Louis - Bruxelles), « Des cartes “hyper visibles” aux cartes invisibles. De cinéma et de littérature »





14 h 15 – Lucas Monsaingeon (Cergy Paris Université), « Les terrils du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, tas de déchets ou éminences géographiques ? Réflexions sur le mépris cartographique à partir de la Cabale des oursins, un court métrage de Luc Moullet »





15h15 – Pause café





Session 4 – Cartes et voyages





15 h 30 – Raphaël Luis (ENS Lyon), « Une carte qui ne mène nulle part : l’étrange train de Juan José Arreola »





16 h 15 – Sémir Badir (Université de Liège), « La carte du monde. Sur L’Usage du monde de Nicolas Bouvier »





17h – Clôture du colloque