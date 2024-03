Quentin Petit Dit Duhal, Art queer. Histoire et théorie des représentations LGBTQIA+

L’art queer, par ses représentations, a un impact direct sur la transformation de nos sociétés. Il interroge et déplace les catégories de genre, de sexe et de sexualité, et participe à la visibilité de la communauté LGBTQIA+. Mais les artistes queers représentent une minorité, et quand leurs œuvres sont exposées, les questions de sexualité et de genre sont souvent évitées. Pourtant, les enjeux que l’art queer représente sont aujourd’hui davantage pris en compte – notamment la manière dont il nourrit de nouveaux discours sur le hors-norme, l’exclusion et la hiérarchie. Cet ouvrage met en lumière le rôle et la place toute particulière des artistes queers dans les luttes sociales et l’histoire de l’art. Il montre comment l’art queer permet de mieux comprendre les enjeux actuels liés à la construction du genre et à la nécessité de « faire communauté » au sein de nos sociétés.

—

Sommaire

INTRODUCTION – Peut-on parler d’art queer ?

PREMIÈRE PARTIE – Les représentations de genre et de sexualité au prisme de la modernité

DEUXIÈME PARTIE – Art, queer et espace public

TROISIÈME PARTIE – Subjectivités queers en image

QUATRIÈME PARTIE – Musées et expositions queers

ÉPILOGUE – Queeriser la recherche

—

Quentin Petit Dit Duhal est historien de l’art. Il a enseigné aux universités Paris Nanterre, Aix-Marseille et Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, ainsi qu’en écoles d’art et de design. Ses travaux portent sur les questions liées aux gender studies, aux queer studies, au posthumain et, de manière plus générale, à l’art engagé à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Il a notamment codirigé les numéros scientifiques « Technologies et méta- morphoses du corps à l’écran » de la revue Écrans et « Corps en transition, une réflexion sur l’histoire des représentations du corps en mutation » de Images re-vues. Il a également codirigé le numéro « Exposer les corporéités hors normes » de la revue d’art québécoise Ex_situ et cofondé le collectif de recherche Arts et représentations queers (ARQ). Il a soutenu une thèse de doctorat intitulée « L’art contemporain entre et au-delà des genres et des sexes : la création d’un genre non binaire de la fin des années 1960 à nos jours » à l’université Paris Nanterre et à l’Institut de recherches et d’études féministes de l’université du Québec à Montréal.