Déjà salué par Fabula lors de sa parution au format papier aux Presses Universitaires de Rennes à l'automne dernier, le premier des Cahiers Pierre Michon coordonné par Stéphane Chaudier et Guillaume Ménard et consacré à "Pierre Michon et le XIXe siècle" est désormais accessible en ligne via Cairn. Il vient nous rappeller que notre contemporain capital est de ces écrivains érudits et critiques qui semblent vivre et respirer l’air d’une autre époque que la nôtre, tant il est nourri de Balzac, Michelet, Hugo, Flaubert ou Rimbaud, sans parler des peintres Goya, Manet ou Van Gogh, des photographes Nadar et Carjat et de la cohorte des "barbichus de la IIIe République".

(Photographie : ©Jean-Luc Bertini)