Laurence Pelletier, Nudités féminines. Images, pensées et sens du désir

Figure paradoxale de libération et d’aliénation, la nudité féminine occupe une place privilégiée dans les productions culturelles contemporaines. Support d’un désir masculin, phallique, blanc, elle assure la promotion et le maintien de relations de pouvoir et participe d’une expérience hégémonique de l’image. Mais quels sont les critères qui font de la femme dénudée une image fascinante ? Quel ordre de savoir soutient-elle et de quels récits nous détourne-t-elle ? Et en quoi cette figure concerne-t-elle les femmes ?

En envisageant le phénomène comme une mise en scène du désir, l’autrice explore sa récurrence dans une sélection d’oeuvres philosophiques, littéraires et visuelles – puisées chez Marguerite Duras, David Lynch, Kathy Acker, Deana Lawson et Jamaica Kincaid –, et porte son attention sur des représentations qui répondent à l’exigence de féminiser l’image pour faire entrer la sexualité et le désir féminin dans l’expérience esthétique.

Laurence Pelletier est chercheuse affiliée à l’Institut de recherche et d’études féministes (IREF). Elle enseigne la littérature et les études de genre à l’Université du Québec à Montréal.