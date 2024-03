Sana Boussetat, La Formule Wikipédia

À l’heure où Wikipédia est entrée dans sa deuxième décennie et où les générations nées après les années 2000 n’auront pas connu d'avant Wikipédia, cet ouvrage propose de revenir sur l’œuvre qui est parvenue à dépoussiérer la norme et les usages bien pensés d’une tradition séculaire. Désormais, il est indéniable que l’avènement de Wikipédia a permis de franchir un cap vers une ère nouvelle où la connaissance et l’information ne s’écrivent plus exclusivement entre experts mais par le concours de rédacteurs bénévoles. Bouleversante, Wikipédia a osé modifier notre façon de rechercher la connaissance et, plus généralement, notre rapport au savoir. Mais sait-on vraiment ce qui se cache derrière un principe en apparence simple, celui d’une encyclopédie publiée sous licence libre et gratuite ? D’où nous vient ce concept hors norme ? Quels sont les fondements qui le régissent ? Comment s’organisent ses activités ? À quels rôles et quels moyens peut-on prétendre en rejoignant la communauté des wikipédiens ?

Pensé comme un guide, cet ouvrage propose de revenir sur cette formule pionnière pour en offrir une description détaillée et un décryptage précis. Une entreprise indépendante dont l’unique but est d’aider le lecteur à appréhender un outil déjà bien installé dans les habitudes d’un grand nombre d’entre nous et qui façonne au quotidien notre information et notre connaissance du monde.

Sana Boussetat, enseignante, titulaire d’un master en Histoire et docteure en sciences du langage, mène des recherches en lien avec son activité professionnelle et en tant que membre et collaboratrice au sein du laboratoire de recherche LT2D, Lexique, Textes, Discours et Dictionnaire de l’université de Cergy-Pontoise, dans le domaine de l’acquisition et de la psycholinguistique. Dès l’apparition de Wikipédia, elle s’intéresse d’abord dans le cadre de ses études puis de ses recherches à la nature technique qui concerne l’ouvrage et à tout ce qui touche à sa matérialité et à ses principes de mises en œuvre. Wikipédienne à ses heures perdues, elle s’est forgée au fil du temps une connaissance fine et solide de l’outil encyclopédique.

Table des matières...

Introduction...