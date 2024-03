Le programme « Humanités dans le texte », porté par l'ENS-PSL, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et les associations CNARELA et APLAES a pour but de constituer une bibliothèque de modules pédagogiques transdisciplinaires, composés de textes, d'images, de vidéos et de podcasts, destinés à venir en appui à l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité.

Ces modules sont créés par des enseignants, des chercheurs, des spécialistes de différents domaines à partir d’un texte latin et grec, reproduit en original, traduit et commenté selon différentes perspectives d’intérêt scientifique et sociétal.

Bibliothèque des projets : https://odysseum.eduscol.education.fr/bibliothque-des-projets

Podcasts : https://humanites-dans-le-texte.lepodcast.fr/