Alexandre Lacroix, La danse. Philosophie du corps en mouvement

Nous ne connaissons aucune société humaine sans danse.Mais pourquoi éprouvons-nous le besoin de danser ? Pourquoi certains mouvements nous émeuvent-ils, nous procurent-ils un tel sentiment de vie ? Que nous apprend cet art sur les liens entre discipline et liberté ?Alexandre Lacroix a eu l’autorisation exceptionnelle de pénétrer dans les coulisses de l’Opéra de Paris. Pendant plusieurs mois, il a suivi le travail des danseurs étoiles Ludmila Pagliero et Stéphane Bullion qui, par leurs mots, leurs gestes, lui ont permis d’entrer dans l’intimité de leur art.Le résultat est un essai nous ouvrant les yeux sur ce qui se joue dans la danse. Une enquête philosophique qui réjouira les néophytes comme les amateurs éclairés, car sa lecture intensifie notre plaisir de spectateur et de danseur.

Lire le premier chapitre…