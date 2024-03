Minores et minoration

À l'initiative de Guilhem Armand et d’Annette Deschamps, la quatorzième livraison de la revue TrOPICS s'attache aux "Oubliés, retrouvés : les minores". Par minores, il s'agit d'entendre aussi bien les auteurs qui "écrivent en mineur" que ceux qui ont été minoré par l’histoire littéraire : aussi bien les Scudéry que les femmes dramaturges de la fin du XVIIe siècle, par exemple. Il s’agit de saisir une des ambiguïtés de ce que l’on appelle des minores : les uns sont négligés de leur vivant, faute d’un réel succès, les autres l’ont été au fil du temps pour des raisons diverses qui ne sont pas toujours aisées à établir. Cette question recoupe ainsi l’épineux problème de la valeur d’une œuvre, a fortiori à une époque où nombre de canons ont été déconstruits. Dans cette optique, ce dossier de TrOPICS veut contribuer à faire progresser l’étude non seulement de ces œuvres et de ces auteurs, mais aussi des processus qui ont conduit à leur minoration, notamment à travers l’analyse des stratégies des auteurs eux-mêmes, ainsi que celle des discours critiques élaborés à leur endroit. Fabula donne à lire le sommaire du numéro…

(Illustr. : La bouderie, Edgar Degas, 1870)