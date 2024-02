Les manuscrits d'André Breton sur Gallica

Les manuscrits d’André Breton librement accessibles sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

En partenariat avec l’Association Atelier André Breton, et grâce à la générosité exceptionnelle de Aube Elléouët-Breton, la fille du poète, la BnF diffuse sur Gallica à partir du 20 février 2024 l’ensemble des manuscrits d’André Breton présents dans ses collections, de façon libre et gratuite.

Cette diffusion est rendue possible par la générosité exceptionnelle d’Aube Elléouët- Breton. L’œuvre d’André Breton étant toujours protégée au titre du droit d’auteur, la diffusion en ligne libre et gratuite d’un tel contenu est rarissime. Elle poursuit le travail effectué depuis de nombreuses années par l’Association Atelier André Breton, qui diffuse sur son site internet (www.andrebreton.fr) une part importante des manuscrits et correspondances du poète. Les manuscrits diffusés sur Gallica seront également accessibles à partir de cette plateforme.

Pour la BnF, cette diffusion est l’occasion de faire partager au public le plus large possible ces très grands trésors littéraires du XXe siècle. En tout, ce seront 7 dossiers, qui représentent certains des manuscrits les plus importants de l’auteur et également certaines des acquisitions les plus prestigieuses de la BnF ces dernières années, qui pourront être accessibles au public du monde entier. […]

