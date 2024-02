La Société d’Histoire littéraire de la France inaugure son nouveau site internet conçu par Anne Réach-Ngô et maintenu par Pascal Surget ; il abrite notamment les comptes rendus des ouvrages collectifs, les sommaires de la Revue d’Histoire littéraire de la France, les bulletins d’actualité des correspondants à l’étranger et l’annonce des manifestations. Dans les prochaines semaines s’y joindra un Annuaire international des chercheurs. Saluons au passage le sommaire du nouveau numéro de la RHLF édité par les Classiques Garnier et dont on regrettera qu'il ne soit pas en libre accès : "Le dictionnaire d’auteur : questions de méthodes et de théories", sous la direction d'Éric Bordas.