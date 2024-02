Marc Parmentier, Archives du virtuel

Le virtuel est à la mode, laquelle fait oublier ses origines philosophiques lointaines. Par quel concours improbable de circonstances ce mot plus vieux que la scolastique se retrouve-t-il au cœur de la high tech ? Comment a-t-il survécu au grand nettoyage opéré par la philosophie mécaniste du XVIIe siècle ? Pour parvenir jusqu’à nous, le lexique du virtuel a dû franchir des frontières disciplinaires : de la logique – qui lui confère ses premiers usages, au XIIe siècle – à la théologie, de la théologie à la philosophie. Il s’impose plus tard en psychologie, en physique quantique, enfin en informatique. En se généralisant, il change de sens; il n’évoque plus la force, la puissance, mais une fiction rationnelle.

Ces Archives retracent de manière inédite les emplois philosophiques et scientifiques du lexique du virtuel, depuis ses origines médiévales jusqu’à la naissance de la réalité virtuelle.

Table des matières…