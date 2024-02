E. Willis, Sexe et liberté

« Le libéralisme sexuel n’a clairement pas ouvert les portes du nirvana. » C’est ainsi que la journaliste, militante et essayiste étatsunienne Ellen Willis exprime l’une de ses principales déceptions, sans pour autant déposer les armes. S’appuyant sur son expérience intime et précisant ses positions au sein du féminisme radical, Willis propose de penser la libération sexuelle en même temps qu’une critique de la domination masculine. Depuis l’émergence de ce féminisme à la fin des années 1960 et tout au long de son histoire mouvementée, elle n’a cessé d’en questionner les principes, les méthodes et les enjeux. L’idée d’une révolution sexuelle féministe reste pour elle essentielle : ses essais invitent à voir la sexualité comme un terrain de lutte et d’émancipation tout en refusant de s’inscrire dans une approche policière, moraliste ou politiquement correcte du sexe. Les questions au coeur son travail sont encore les nôtres : pourquoi ne sommes-nous toujours pas libres sexuellement, et comment lutter pour y parvenir ?