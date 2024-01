Vacations en littérature et en rémédiation en langue française

Antenne universitaire de Beauvais, université de Picardie-Jules-Verne

Trois cours sont offerts pour ce semestre dans le cadre de la licence "Parcours préparatoire au professorat des écoles" (Beauvais) :

- un cours de "Culture littéraire" (cours de littérature sur programme libre) en L1, 1h30/semaine sur 12 semaines, créneau horaire possible : mardi matin.

- un cours de "Culture littéraire" en L2, 1h30/semaine sur 12 semaines, créneau horaire possible : mardi matin (11h-12h30), mardi après-midi.

- un cours de "Connaissance de la langue" (remédiation en langue française) en L3, 1h30/semaine sur 12 semaines., créneau horaire possible : mardi après-midi.

Les cours commencent la semaine du 5 février.

Les déplacements depuis Paris sont défrayés.

Les candidat.es devront être agrégé.es de Lettres et/ou titulaire d'un doctorat NR (7ème, 9ème ou 10ème section CNU), et avoir, si possible, une expérience de l'enseignement supérieur.

Les cnadidat.es doivent envoyer un CV à l'adresse suivante : christian.michel@u-picardie.fr.