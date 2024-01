Cycle de conférences d'agrégation en ligne

CYCLE DE CONFÉRENCES D’AGRÉGATION DE LETTRES MODERNES ET CLASSIQUES 2024 (4e ÉDITION)

Visio-conférences du 30 janvier au 9 février 2024

Organisation : Muriel LAFOND et Stéphanie LE BRIZ

—

• Mardi 30/01, 13h30-15h, Pierre VERMANDER (Paris 3 Sorbonne Nouvelle): « Véridiction du faux et fictions du vrai dans les fabliaux »

Mardi 30/01, 15h30-17h, Alain CORBELLARI (Lausanne et Neuchâtel, auteur des Fabliaux et des hommes) : « ‘Revenons à nos moutons’ : les ovins dans les fables et les fabliaux »

• Mercredi 31/01, 9h30-11h30, Michel DELON (Sorbonne Université) : « Comment l'Histoire du chevalier Des Grieux est devenu Manon Lescaut » (conférence grand public en hybride : campus Carlone, salle des conférences de la BU)

Mercredi 31/01, 16h30-18h, Guillaume FLAMERIE DE LACHAPELLE (Bordeaux Montaigne) : « La peur dans la Vie de Caligula et la Vie de Claude de Suétone »

• Jeudi 01/02, 9h30-11h30, Michel DELON (Sorbonne Université) : « L’Orient, le propre et le figuré dans l’Histoire d’une Grecque moderne » (conférence en hybride : campus Carlone, salle des conférences de la BU)

Jeudi 01/02, 11h45-12h, Frédéric CALAS (Paul-Valéry, Montpellier) : discussion autour de l’Histoire d’une Grecque moderne (stylistique)

Jeudi 01/02, 16h30-18h, Bruno BUREAU (Jean Moulin Lyon 3) : « Alaricus tragicus dans les deux derniers poèmes politiques de Claudien : l’‘invention’ d’une figure d’opposant à Rome »

• Vendredi 02/02, 14h30-16h, Florian BARRIERE (Grenoble Alpes) : « Chanter la mort : Lucain, La Guerre civile, livre 6 »

• Mercredi 07/02, 8h30-10h, Benedikte ANDERSSON (Lille) : « Lyrisme et élégie dans la poésie de Louise Labé »

Mercredi 07/02, 10h30-12h, Élise RAJCHENBACH (Jean Monnet Saint Étienne, IUF) : étude sur l'épître à Clémence de Bourges de Louise Labé

Mercredi 07/02, 17h15-18h45, Nicolas SIRON (Paris 1 ANHIMA) : « Argumentation et moyens de persuasion chez Lysias »

• Vendredi 09/02, 10h-11h30, Roselyne DE VILLENEUVE (Sorbonne Université): conférence sur Baudelaire : « Une rhétorique épidictique du blâme parfois retorse : le cas Gérôme »

Vendredi 09/02, 13h00-14h20, Céline FOURNIAL (Clermont Auvergne) : conférence sur Honoré d'Urfé : « Réécritures et variations de l'intrigue principale »

Vendredi 09/02, 14h35-15h55, Manon BROUILLET (Picardie Jules Verne) : « Ce que la nuit fait au poème. Sur les chants IX et X de l'Iliade »