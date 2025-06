« Vedettes comiques, vedettes indociles ? »

Cycle de journées d’études

Premier workshop : 27 juin 2025

Maison de la Recherche de Sorbonne Université,

28 Rue Serpente, 75006 Paris

RIRH, GRIPIC

9h30-10h : Accueil café

10h-11h : Présentation du cycle de recherches “Vedettes”

Marie Duret-Pujol (MCF d’Études Théâtrales, ARTES - Université Bordeaux Montaigne), Corinne François-Denève (PR de Littérature, CPTC - Université de Bourgogne), Nelly Quemener (PR en Sciences de l’information et de la communication, GRIPIC - CELSA

Sorbonne Université)

11h-12h : Vedettes comiques et légitimité artistique : jalons pour une perspective française, Céline Candiard (MCF HDR d’Études Théâtrales, IHRIM - Université Lyon 2)

12h-13h : Les stars et divas au XIXe siècle, Catherine Menciassi Authier (chercheuse associée à UVSQ)

13h-14h : Déjeuner

14h-14h30 : Présentation du projet éditorial Les Contemporaines, Sabine Chaouche (Chercheuse associée au CELLF, Sorbonne université)

14h30-15h30 : Gang (de) vedette(s) : Essor et imaginaire de la “joyeuse bande” dans les cafés-théâtres des années 70, Noor Sellier (Doctorant·e d’Études Théâtrales, IRET - Université de la Sorbonne Nouvelle)

15h30-15h45 : Pause

15h45-16h45 : Entretien autour de la réalisation de “portraits d’artistes”, Ariane Gardel (Auteure et MCF associée histoire et audiovisuel à l’université Panthéon Sorbonne) et Fabrice Gardel (Auteur et réalisateur de documentaires)

16h45-17h : Conclusion de la journée

Comité d’organisation :

Marie Duret-Pujol (ARTES - Université Bordeaux Montaigne)

Corinne François-Denève (CPTC - Université de Bourgogne)

Nelly Quemener (GRIPIC - CELSA Sorbonne Université)

(Lien zoom pour suivre la journée disponible sur demande auprès des organisatrices : marie.duret-pujol@u-bordeaux-montaigne.fr ; corinne.francois@u-bourgogne.fr ; nelly.quemener@sorbonne-universite.fr).