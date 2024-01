Franz Kafka (1883-1924) et la critique sociale contemporaine / Franz Kafka (1883-1924) and Contemporary Social Critique (revue Labyrinth)

Franz Kafka (1883-1924) et la critique sociale contemporaine

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare une rubrique spéciale à l'occasion du 100e anniversaire de la mort de Franz Kafka (1883-1924).

Bien que les œuvres littéraires de Kafka ne contiennent pas une critique sociale aussi explicite que celles de George Orwell ou de Ray Bradbury, ses romans ont été perçus comme un produit et en même temps comme une critique de la modernité, et ont eu à ce titre une influence durable sur de nombreux écrivains et intellectuels. Ce n'est donc pas un hasard si un certain nombre de philosophes contemporains ont réfléchi sur son œuvre, notamment Sartre, Camus, Adorno, Arendt, Benjamin, Barthes, Derrida et Agamben, pour n'en citer que quelques-uns. Il convient notamment de rappeler que les romans de Kafka étaient perçus comme une critique implicite du système totalitaire et qu'ils n'ont donc pas été traduits, ont été ignorés et même partiellement interdits en Europe de l'Est.

La revue souhaite à publier des articles sur les différentes réceptions de Kafka ainsi que de nouvelles lectures et discussions portant sur les principaux thèmes et concepts clés de ses romans, qui ont de pertinence actuelle pour la critique culturelle et sociale. Par critique sociale, on entend non seulement la critique des institutions, structures et systèmes sociaux existants, mais aussi des relations interpersonnelles dans la société contemporaine, par exemple la solitude, l'aliénation, l'anonymat, le manque de communication, l'apathie, la dénonciation, la culpabilité, la responsabilité, la condamnation et l'auto-condamnation, la bureaucratie, l'apathie sociale et religieuse, etc.

Etant donné que Labyrinth est une revue philosophique, les interprétations philosophiques sont privilégiées, mais des analyses littéraires sont également les bienvenues si elles ont un caractère théorique.

Les chercheurs travaillant sur Kafka sont invités à soumettre un bref résumé jusqu'au 25 février 2024, accompagné d'une brève biographie comprenant le nom, l'affiliation académique et les principales publications. Les auteurs qui ont déjà un article non publié sur le sujet mentionné ou sur des sujets connexes sont invités à le soumettre dans le résumé afin de faciliter l'évaluation par les pairs et le processus de publication.

Les articles dans leur forme finale, c'est-à-dire relus, formatés selon les directives de la revue et prêts à être imprimés, doivent être soumis au plus tard le 28 juillet 2024.

En tant que revue multilingue, Labyrinth accepte les articles en anglais, en français et en allemand. Pour plus d'informations sur les politiques de la revue et les directives de soumission, veuillez consulter : https://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/AuthorGuidelines

Tous les résumés et articles doivent être envoyés à labyrinth [at] axiapublishers.com