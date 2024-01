Tables rondes de développement professionnel (Colloque APFUCC 2024, Montréal)

Appel à propositions d’interventions au sein de tables rondes de développement professionnel lors du Colloque APFUCC* 2024 (Du 15 au 19 juin 2024)-Université McGill-Montréal, Québec, Canada.

Nouveauté au Colloque de l’APFUCC !

À noter : La participation à cet atelier n’empêche pas les membres de présenter une communication dans un autre atelier.

—

Le contexte actuel, marqué par des questionnements sur l'utilité des arts libéraux et les pressions exercées sur les départements de langue et littérature française au Canada, nous amène à nous interroger sur les méthodes, les approches, et les contenus de notre enseignement.

L’APFUCC propose ainsi des rencontres tables-rondes axées sur le développement professionnel qui se dérouleront tout au long du colloque 2024. Ces rencontres visent à créer une opportunité d'échanges entre chercheur·e·s et praticien·ne·s de l'enseignement universitaire de la littérature et de la langue françaises. Notre objectif est de réfléchir ensemble aux défis actuels et de partager des expériences.

Comment revitaliser l’enseignement de la littérature dans nos universités? Quelles méthodes, approches, et textes se prêtent le mieux à l'atteinte de nos objectifs ? Qu'est-ce qui plaît aux étudiant·e·s (ou déplaît) ? Comment les objectifs de l'enseignement de la littérature ont-ils évolué depuis que cette discipline s'est constituée en tant que discipline universitaire ? Quelles initiatives ont porté fruit ? Comment enseigner tel ou tel classique de nos jours, pourquoi, et avec quels outils ? Quelles œuvres se prêtent mieux aux clientèles spécifiques de nos départements ? Comment concilier les principes qui sous-tendent un enseignement de qualité avec les contraintes administratives ? Comment pouvons-nous créer une meilleure synergie entre la recherche, la publication, et la facilitation des apprentissages auprès de nos étudiant·e·s? Que faire, d’un point de vue pédagogique, des nouveaux développements en intelligences artificielles génératrices de contenu?

Les interventions retenues seront regroupées par thèmes, et chaque thème fera l’objet d’une séance différente, qui prendra la forme d’une table-ronde. Chaque participant·e aura l'opportunité de présenter brièvement, en 5 à 10 minutes environ, son point de vue sur une question ou une problématique spécifique en lien avec l'enseignement universitaire de la littérature et de la langue françaises. Les partages d’expériences pédagogiques sont les bienvenus. Ces présentations seront suivies d'une discussion interactive avec l'auditoire. Cette fusion entre les tables-rondes et les ateliers de développement professionnel vise à stimuler des échanges enrichissants et à favoriser la réflexion collective sur des sujets d'importance tout en renforçant les compétences professionnelles des membres de l’APFUCC.

Les tables rondes seront planifiées tout au long des journées de colloque.

Les sujets possibles incluent, mais ne sont pas limités à :

L’évolution de l'enseignement de la littérature à l'ère numérique ;

Les approches pédagogiques innovantes pour l'enseignement de la grammaire et de la syntaxe ;

L'utilisation des médias sociaux dans l'enseignement de la littérature et de la langue ;

L'impact de la diversité culturelle sur l'enseignement de la littérature française ;

L'enseignement de la littérature comparée et interculturelle ;

Les défis de l'enseignement de la littérature classique et contemporaine ;

La place de la traduction littéraire dans l'enseignement de la langue française ;

L'enseignement de la linguistique et de la sociolinguistique dans le contexte de la littérature française ;

Les liens entre l'enseignement de la langue française et la didactique des langues ;

L'impact des approches interdisciplinaires sur l'enseignement de la littérature ;

Les méthodes d'évaluation de l'apprentissage en littérature et en langue française ;

L'enseignement de la poésie et de la prose ;

Les enjeux de l'enseignement de la littérature francophone ;

La formation des enseignant·e·s de littérature et de langue française ;

Les perspectives de genre dans l'enseignement de la littérature et de la langue ;

Les initiatives hors classe : artiste en résidence, publications étudiantes, soirées littéraires, sorties...;

La place de l’histoire littéraire dans l’enseignement ;

Les médias de masse, la sous-littérature, la paralittérature ;

L’éducation sentimentale par la littérature ;

La littérature comme instrument d’ouverture sur l’altérité/comme expérience de l’altérité

La littérature et le monde / la littérature et l’actualité ;

Le mouvement des « Cultural studies » ;

Point de vue étudiant (les étudiant.e.s de premier, deuxième et troisième cycles qui voudraient contribuer par une réflexion, la description d’une expérience, des propositions, sont les bienvenu.e.s, seul.e.s ou avec leur professeur.e).

Nous encourageons la diversité des perspectives et des approches dans vos propositions, et nous espérons que cet atelier contribuera à stimuler des discussions constructives sur l'avenir de l'enseignement de la littérature.

—

Date limite pour l’envoi des propositions (titre, résumé de 100 à 150 mots, adresse, affiliation et notice bio-bibliographique de 150 mots) pour ces tables rondes à kathryne.fontaine@rmc.ca : le 10 février 2024.

Le colloque annuel 2024 de l’APFUCC sera en personne. Il se tiendra dans le cadre du Congrès annuel de la Fédération des sciences humaines du Canada et la Fédération n’offre pas de soutien pour des interventions en ligne cette année.

Les personnes ayant soumis une proposition d’intervention recevront un message du bureau exécutif de l’APFUCC avant le 15 février 2024 les informant de leur décision. L’adhésion à l’APFUCC est requise pour participer au colloque. Il faut également régler les frais de participation au Congrès des Sciences humaines ainsi que les frais de conférence de l’APFUCC. De plus amples informations vous seront envoyées à ce sujet.

—

*L'APFUCC est l'Association des professeur.e.s de français des universités et collèges canadiens