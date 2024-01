Les livres font-ils la loi ?, par Loïc Parein (podcast RTS)

Le consentement, Impunité, Sa préférée... Les livres font-ils la loi ?

Depuis le mouvement #MeToo, de nombreuses autrices et auteurs ont pris la plume pour dénoncer des atteintes à l'intégrité sexuelle et les limites de leur traitement judiciaire.

Ces livres ont marqué l'opinion en France, allant parfois jusqu'à provoquer des modifications de loi. En Suisse, ils résonnent avec l'actualité et sont utilisés pour la formation des femmes et hommes de loi.

Consentement, féminicide, inceste, viol... L'émission de la RTS Forum propose une série d'entretiens qui montrent comment la littérature post-#MeToo traduit l'évolution des mentalités depuis 2017, tout en questionnant la justice.

Dans chaque épisode, l'autrice ou l'auteur raconte la réception de son livre par le public et son espoir de voir la société se transformer. Loïc Parein, avocat et spécialiste en droit pénal, explique ensuite ce que l'ouvrage dit du fonctionnement des tribunaux et l'évolution du droit en matière d'intégrité sexuelle.

Un projet conduit en collaboration avec le Laboratoire Droit & Littérature de l'Université de Lausanne.