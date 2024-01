Franges, n° 2 : "Écrivaines juives de langue française" (dir. Nelly Wolf & Maxime Decout)

Le comité de rédaction de la revue Franges, la revue en ligne de l'Association Littérature et Judéité (https://liej.hypotheses.org/) est heureux d’annoncer la parution de son 2e numéro "Écrivaines juives de langue française" (2024), sous la direction de Nelly Wolf et Maxime Decout, et avec le soutien financier de l’Université de Lille- EA Alithila.

—

Sommaire

Quelques mots d’introduction, par Nelly Wolf et Maxime Decout

Des personnages féminins au service de la survivance dans Saute, Barbarad’Anna Langfus, par Juliette Adams

« Une étonnante virtuosité et perspicacité » : Antonina Vallentin, par Laurent Broche

Françoise Frenkel, entre engagements et silences, par Philippe Wellnitz

Esther Orner – de la voix à l’écriture réfractée, par Marlena Braester

Elle a dit, par Esther Orner

Les réticentes voyageuses de Cécile Wajsbrot : Beaune-la-Rolande et Mémorial, par France Grenaudier-Klijn

Eclatement de l’identité et du discours dans les écrits d’Hélène Cixous et de Régine Robin, par Martine Motard-Noar

Anne Brunswic, écrivaine voyageuse : identité juive et poétique de l’engagement, par Martina Stemberger

Varia

De l’autofiction à la surfiction : l’autobiographie déformée, par Nurit Levy.