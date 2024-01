Nouvelles écritures nord-côtières (revue Littoral)

APPEL D’ARTICLES

Dans le cadre de son mandat d’étude et de mise en valeur des écrits sur la Côte-Nord, le Groupe de recherche sur l’écriture nord-côtière (le GRÉNOC) lance à tous, toutes un appel d’articles pour le prochain dossier de la revue Littoral sur

LES NOUVELLES ÉCRITURES NORD-CÔTIÈRES

« Comment porter la voix des autres? » Noémie Pomerleau-Cloutier

Depuis 2010, de nouvelles voix et de nouvelles écritures émergent sur la Côte-Nord, renouvelant la manière de la dire et de la représenter par les textes. Poésie documentaire, littérature innue, théâtre social, romance, bande dessinée, littérature jeunesse, récits de voyage, essais ouvrent de nouvelles pistes et perspectives littéraires.

En lançant un appel d’articles sur « Les nouvelles écritures nord-côtières », le GRÉNOC souhaite lancer un chantier de réflexion à la fois sur l’émergence de nouvelles œuvres nord-côtières, ainsi que sur de nouvelles manières d’écrire et de raconter.

La revue Littoral est ouverte à plusieurs genres d’articles : études sur des auteurs ou des autrices, des genres ou des œuvres, portraits et entrevues — pourvu qu’il y soit question des « écrits » sur la Côte-Nord.

Pour ce dossier, plusieurs questions peuvent être traitées :

• Les œuvres nord-côtières du 21e siècle

• Les nouveaux auteurs et autrices sur la Côte-Nord

• Les nouveaux genres littéraires sur la Côte-Nord

• La comparaison entre la Côte-Nord et d’autres cultures nordiques

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur article final, qui sera ensuite évalué par le comité de la revue en vue d’une éventuelle publication, au secrétariat à la rédaction de Littoral, à revue.littoral@cegepsi.ca, au plus tard le 1er juin 2024.

Cet appel concerne le dossier qui sera publié dans le numéro 19 de la revue Littoral.

Comme à l’habitude, la revue recevra aussi des articles sur d’autres sujets liés aux écrits nord-côtiers. Pour cet appel comme pour les articles libres, la revue limite la longueur des textes à 20 000 caractères (environ 10 pages) et s’attend à recevoir des articles entre 3 et 10 pages.

On trouvera le protocole de rédaction au www.grenoc.com.

Responsables : Johanne Charest et Daniel Chartier.