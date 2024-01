Alain Corbellari, Dante & Co. Facéties littéraires autour de la Renaissance

Après sa Petite histoire de la littérature médiévale à la manière de Pierre Desproges, Alain Corbellari est de retour avec de nouvelles facéties littéraires. Vous découvrirez dans ce volume comment tout est littérature française, même Dante – calembours à l’appui ; et vous apprendrez également, dans un étourdissant essai sur la Renaissance, tout sur les pets d’Erasme et la tête de More, sans oublier l’influence du rugby sur les Essais de Montaigne.

Pour réjouir les amatrices et amateurs de bons mots, une Bibliographie anagrammatique vient compléter le volume. De quoi animer vos soirées de jeux littéraires des plus exquis !

—

Alain Corbellari, professeur de littérature française médiévale aux universités de Neuchâtel et de Lausanne, est aussi un musicologue confirmé et un maître du pastiche.

Côté académique, il est spécialiste de l’histoire des études médiévales et de la réception de la littérature du Moyen Âge dans la modernité. Il a notamment écrit Des fabliaux et des hommes (Genève, Droz, 2015), Prismes de l’amour courtois(Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2018) et Le Moyen Âge à travers les âges (Neuchâtel, Alphil, 2019).

Côté musique, il signe un opéra pour enfants sur le thème d’Alice au pays des merveilles, des poèmes symphoniques, des pièces pour piano et des mélodies. En parallèle, Alain Corbellari a travaillé sur Charles-Albert Cingria et sur les écrits musicaux de Romain Rolland (Prix Meylan 2013 pour Les mots sous les notes : musicologie littéraire et poétique musicale dans l’œuvre de Romain Rolland. Genève, Droz, 2010).

Parmi ses écrits les plus récents, on compte Moyen Âge et critique littéraire (Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 2021) et Frank Martin : un lyrisme intranquille (EPFL Press, Lausanne, 2021). Aux Presses Inverses, il est l’auteur de la Petite histoire de la littérature médiévale à la manière de Pierre Desproges (2021), et d’une préface à l’édition du Château d’Otrante d’Horace Walpole (2022).