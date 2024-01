Lehrkraft für besondere Aufgaben, Fachlehrer/in für Französisch (Trier, Trèves, Allemagne)

Die Universität Trier zeichnet sich als junge Campus-Universität mit geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt vor allem durch ihre große internationale Vernetzung aus.

Mit aktuell etwa 11.000 Studierenden und rund 2.000 Beschäftigten gehört sie zu den größten Arbeitgebern in der Region Trier.

Im Fachbereich II, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften der Universität Trier ist im Fach Romanistik (Fachteil Sprachpraxis) zum 01.04.2024 eine Stelle als Lehrkraft für besondere Aufgaben, Fachlehrer/in für Französisch (m/w/d) mit der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit unbefristet zu besetzen.

Die Vergütung erfolgt nach Entgeltgruppe E 13 TV-L

Aufgaben:

- selbstständige Durchführung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Bereich der Sprachpraxis im Fach Romanistik im Rahmen von 8 SWS

- Beratung und Betreuung von Studierenden

Voraussetzungen:

a) ein mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master oder gleichwertig gemäß ZAB) im Bereich Französisch als Fremdsprache

b) eine hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und sechs Monaten nach dem Hochschulabschluss nach a)

c) Französische Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

d) Unterrichtserfahrung in der Sprachpraxis an einer Hochschule im In- oder Ausland,

e) Deutschkenntnisse.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Verzeichnis der bisher unterrichteten Lehrveranstaltungen, Zeugniskopien, ggf. Publikationen) sind bis zum 13.02.2024 elektronisch, als eine pdf-Datei, einzusenden an die Geschäftsführung Romanistik: gfrom@uni-trier.de

Die Universität Trier ist bestrebt, die Zahl ihrer Mitarbeiterinnen zu erhöhen und fordert Frauen nachdrücklich zu einer Bewerbung auf. Schwerbehinderte und ihnen nach § 2 Abs. 3 SGB IX gleichgestellte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt (bitte Nachweis beifügen).

Wir bitten um die Einsendung der Bewerbungsunterlagen in elektronischer Form. Näheres zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen für Bewerbungsverfahren nach Artikel 13 DSGVO auf unserer Homepage.