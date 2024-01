Anatole Lucet, Communauté et révolution chez Gustav Landauer

Considéré un temps par la police de l’Empire allemand comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical », Gustav Landauer (1870-1919) est une figure insaisissable, qui déjoue toutes les tentatives de catégorisation : anarchiste, il se méfiait des connotations trop négatives du mot en lui préférant celui de socialiste ; penseur du politique, il se définissait comme « antipolitique » en concevant le renouveau de la communauté libre à petite échelle, au sein même de la société existante ; révolutionnaire, il récusait l’attente d’un grand soir et marquait sa réserve à l’égard de l’action violente ; penseur de la communauté, il affirmait que la recomposition des rapports sociaux passait, avant tout, par la transformation intérieure des individus ; théoricien de la rupture et de la nouveauté, il estimait que celle-ci tirait sa vitalité du passé ; utopiste, il considérait que l’utopie devait s’expérimenter au présent et refusait toute représentation abstraite de la société idéale ; philosophe de l’action et « agitateur », il s’est interrogé sur le type de discours le plus à apte à nourrir cette action.



Cet essai est le premier à présenter, à partir des textes et de leur contexte, une lecture synthétique et complète de la pensée de Gustav Landauer, qui continue d’inspirer la réflexion politique contemporaine.

Lire un extrait…

Remarques préliminaires

Introduction

Une philosophie de l’action

Faire communauté dans l’Allemagne wilhelmienne

« L’inclassable Landauer » : un anarchiste hétérodoxe

Éclatement du corpus, dispersion des recherches

De la communauté à la révolution, et retour

Lire Landauer



COMMUNAUTÉ



Chapitre I – L’individu et son ontologie sociale

L’individu dans la communauté

Antériorité de la société

Le contrat social n’a pas eu lieu

Les illusions du moi

L’individualisme n’est pas un atomisme

Le philistinisme de l’homme de masse

Le génie : symptôme et remède

De la singularité vers l’harmonie

Philosophie de l’esprit

Le Geist : un concept fuyant

Un esprit fédérateur

Esprit, es-tu là ?

Le retour de la transcendance ?

Esprit agissant, esprit agi

Ce que l’individu doit à la société.



Chapitre II – Les formes contempora ines de communauté.

De l’État substance à l’État relation

L’État comme réalisation de l’artifice

Organisation de la violence

La société malgré l’État

Sortir de l’État ?

« Une singulière disposition de l’âme »

Un nationalisme anarchiste ?

Extraire la nation de l’État

Un nationalisme pluriel

Langue, culture et économie

Le rôle des nations

Le peuple et les conceptions völkisch

Un peuple en devenir

Interpréter le Volk après le nazisme

Landauer, penseur völkisch ?

Les classes en lutte

Conformisme et déterminisme de classe

L’incapacité de la classe ouvrière

Société de classes contre société de strates

Famille et sexualité

L’« amour libre »

Variations autour du mariage.

Débat sur la nature de l’homosexualité

Une affaire privée ou publique ?

Les femmes et le féminin

Le critère du lien



Chapitre III – Reconfigurer la vie commune.

Communauté et religion

Judaïsme, christianisme et protestantisme

La tradition des hérésies

L’athéisme mystique

Les expériences communautaires de Landauer

Communauté culturelle et communauté économique

Des liens qui libèrent : l’alliance (Bund)

Fédérer dans la révolution



RÉVOLUTION



Chapitre IV – La révolution, moteur de l’histoire

Début et fin de l’histoire

Origines et commencements

Le passé vivant

Un conservatisme révolutionnaire ?

La marche de l’histoire et l’impulsion de l’esprit

L’extériorité des obstacles.

Idoles du progrès et succédanés de l’esprit

Contre l’attentisme marxiste, il y a bien une alternative

Une historiographie utopiste et révolutionnaire

La succession des topies et utopies

Le statut de l’échec

Un utopisme du temps présent



Chapitre V – L’action : possibilité et modalités. 273

Nécessité et liberté

Du déterminisme à la détermination

Volontarisme et idéal

Contre le messianisme, une politique non événementielle

« Destruam et ædificabo »

« Réforme ou révolution ? »

Introduire la rupture : anarchisme et violence

La positivité du travail

Ici et maintenant

Commencer par soi-même : la préfiguration

Une concession pour la révolution : l’accès à la terre

L’éducation à la liberté



Chapitre VI – Science, poésie et révolution

Les sciences et la liberté humaine

L’émancipation par le savoir

L’objectivité scientifique contre l’expérience vécue

Critique du langage et langage de la révolution

Par-delà les concepts : l’insurrection nominaliste

Exprimer l’indicible par l’exemple

Professeurs, prophètes et poètes

Conclusion

Gustav Landauer et la philosophie

Landauer anarchiste

Et maintenant ?

Note bibliogra phique

Index des noms.