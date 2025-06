Paulin Ismard, Arnaud Macé, La cité et le nombre. Clisthène d'Athènes, l'arithmétique et l'avènement de la démocratie

Ce livre entreprend d’examiner à nouveau l’acte fondateur de la démocratie athénienne, à savoir la réforme de Clisthène. Mise en oeuvre en 508/507 avant notre ère, celle-ci frappe encore l’imagination contemporaine par la sophistication de l’organisation de la vie communautaire qu’elle instaure, reposant sur le principe d’un brassage continu de la population. Qu’une transformation aussi radicale de la vie civique se soit déroulée sans rencontrer de grandes difficultés demeure en partie mystérieux.

Pour comprendre l’avènement de cette oeuvre collective, il faut porter l’attention sur un savoir traditionnellement négligé, un savoir du nombre, celui dont font preuve ceux qui comptent les hommes sur le champ de bataille, les moutons dans la colline ou les jetons des jeux dont la clameur emplit les tavernes. Ce savoir se distingue des spéculations mathématiques savantes que la tradition a attribuées à un Pythagore ou un Thalès. Transmises de générations en générations par le biais d’un apprentissage collectif, ces mathématiques concrètes, dont les opérations étaient maîtrisées par une grande partie de la population offrent l’arrière-plan de la réforme de Clisthène. Celle-ci consistait en effet avant tout dans la maîtrise des processus de division et de recomposition de collectifs, soit un art du rangement et du classement des choses et des hommes, attesté dès l’époque d’Homère et appliqué à la résolution des crises politiques et sociales dans les cités grecques.

Une autre histoire de la raison démocratique en Grèce ancienne s’en trouve éclairée.

Arnaud Macé est professeur d’histoire de la philosophie ancienne à l’Université de Franche-Comté. Ses recherches portent sur Platon et sur les présocratiques; il a notamment co-édité, avec Luc Brisson et Anne-Laure Therme, Lire les présocratiques (2012).

Paulin Ismard est historien, professeur d’histoire grecque à l’Université d’Aix Marseille. Ses travaux portent sur l’histoire de la démocratie athénienne et sur l’esclavage antique (La cité des réseaux. Athènes et ses associations, 2010 ; La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, 2015 ; La cité et ses esclaves. Institution, fictions, expériences, 2019 ; avec V. Azoulay, Athènes 403. Une histoire chorale, 2020 ; Le miroir d’OEdipe. Penser l’esclavage, 2023).

Sommaire

Prologue

Les raisons de la cité

Aux origines de la démocratie



1. L’événement clisthénien

Le bel ordonnancement clisthénien

Une cartographie abstraite de l’espace civique athénien ?

Une réforme par le haut ?

La cité en quête de son armée ?

À la recherche de l’inspiration clisthénienne



2. Notre hypothèse

Savoirs vernaculaires et mathématiques savante

Quand les nombres tiennent dans la main

Les mathématiques du champ de bataille

Du champ de bataille à la cité



3. Trois jeux pour construire la cité

« La mathématique est partout dans Les Lois »

L’art des rangeurs d’hommes homériques résumé en trois jeux enfantins

Jeu n° 1 (avec Ulysse) : savoir répartir en parts égales

Jeu n° 2 (avec Agamemnon) : savoir apparier

Jeu n° 3 (avec Nestor) : savoir distribuer et recombiner

La cité et le nombre



4. Recomposer la cité : les expériences des cités archaïques

Tribus et hétairies : Démonax de Mantinée à Cyrène

Octades, huitièmes et demi-huitièmes : la politeia corinthienne

Chôroi, dêmoi : un puzzle érétrien

De Sicyone à la Thessalie : un mouvement panhellénique ?



5. Clisthène le joueur

La réforme de Clisthène : quel art du nombre ?

Les pratiques collectives aux sources de la démocratie

Une réforme et son auteur



Épilogue. L’art combinatoire des collectifs à l’origine de la pensée grecque ?



