Matthew Fuller, Eyal Weizman, L'art de la contre-enquête – Esthétiques de l'investigation – Politiques de vérité

Un nombre croissant d'artistes contemporains opte pour le mode de l'enquête. Plutôt que de « faire œuvre », ces artistes se soucient avant tout de documenter la violence d'État, l'effet des technologies répressives ou la destruction de l'environnement. En parallèle, des journalistes, des avocats et des activistes ont de plus en plus recours à des pratiques de visualisation issues du domaine de l'art. En croisant vidéos amateurs, images satellites et témoignages, des contre-enquêtes voient le jour dont la dimension visuelle et esthétique a d'autant plus d'impact. Le livre donne à voir toute l'ampleur de cette nouvelle « esthétique d'investigation » : en mobilisant des stratégies éprouvées en art ou en architecture, il s'agit de montrer les torts subis et de faire émerger une vérité souvent inconfortable.

Le travail mené depuis désormais de longues années par Forensic Architecture rejoint d'autres pratiques de contre-analyse citoyenne, afin de briser les monopoles d'État sur les technologies de surveillance et de contredire les récits officiels. Que ce soit dans l'atelier ou le laboratoire, la salle d'audience ou la galerie, en ligne ou dans la rue, cet art de la contre-enquête replace la vérité au cœur d'un souci partagé et tisse les liens d'un nouveau « sens commun ».

Lire quelques pages sur le site de l'éditeur…

« L'esthétique est un champ de bataille, un espace contesté ; L'art de la contre-enquête fournit un plan de bataille ou un guide tactique tout comme, et plus foncièrement, un manuel d'usage pour survivre dans ce monde tout aussi beau que terrifiant. » — Mark Rappolt

« Weizman ose inventer une méthode nouvelle pour conceptualiser la relation entre les surfaces, le mouvement et les outils de guerre. » — Achille Mbembe

« Un chef-d'œuvre d'analyse politique. » — James Ron

—

Matthew Fuller est auteur et professeur d'études culturelles au département de médias et de communications de Goldsmiths, Université de Londres. Ses ouvrages portent sur la théorie des médias et des plateformes, la théorie critique et les études culturelles.Eyal Weizman (né en 1970 à Haifa) est un intellectuel et architecte israélien. Il est cofondateur et directeur du projet Forensic Architecture et enseigne les cultures spatiales et visuelles à Goldsmiths, Université de Londres, où il dirige le Centre for Research Architecture. Forensic Architecture, actif notamment dans les procès pour crimes de guerre, développe des pratiques d'investigation qui utilisent des techniques et des technologies architecturales pour enquêter sur les cas de violence d'État.

Eyal Weizman est l'auteur de nombreux livres, dont À travers les murs. L'architecture de la nouvelle guerre urbaine (La Fabrique, 2008) et La vérité en ruines. Manifeste pour une architecture forensique (Zones, 2021). Weizman est également membre fondateur du collectif Decolonizing Architecture Art Residency (DAAR) à Bethléem (Palestine), du Comité consultatif scientifique de la Cour Pénale Internationale et du Centre for Investigative Journalism.