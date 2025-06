Gorge, Fatal*e ou l'impossible phantasme

Fatal*e et Arthure Rimbaud constatent que le langage est épuisé. Il n'y a pas de riposte possible puisqu'il n'y a plus d'accroche. Alors, elles entrent en résistance. Fatal*e est une épopée contemporaine avec des héroïnes fatales à leur condition et à leur absolu. Fatale à leur beauté. Ça parle d'amoure et de tout ce qui chute inévitablement, dans l'espoir de se réinventer ensuite. GORGE aka Élodie Petit.

Voir l'entretien sur Diacritik avec Liliane Giraudon.