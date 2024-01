Le Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles est une revue électronique scientifique à comité de lecture créée en 2007 éditée par le Centre de recherche du château de Versailles et diffusée en Open Access sur OpenEdition Journals. La revue publie des articles ainsi que des actes de colloques et de journées d’études sur les sociétés de cour en Europe du XVIe au XIXe siècle. La revue est référencée au Directory of Open Access Journals (DOAJ) et publie une vingtaine d’articles par an (à ce jour 346 articles et plus de 3 000 images en ligne) : https://journals.openedition.org/crcv/.

Dans le cadre de son programme de recherche « La représentation de l’histoire au sein des collections du musée de Versailles », le Centre de recherche du château de Versailles souhaite publier des articles relatifs à cette thématique dans sa revue (https://journals.openedition.org/crcv/25224).

Argumentaire

Imaginées à partir de 1833, inaugurées en 1837, les galeries historiques de Versailles voulues par Louis-Philippe ont été enrichies jusque sous la IVe République. Les collections sont constituées de 7 000 peintures (dont 1 200 scènes historiques) et de 1 500 sculptures.

Démantelées à partir de 1892, date de la prise de fonction de Pierre de Nolhac comme conservateur du musée de Versailles, les galeries historiques n’ont été que partiellement présentées au public durant le XXe siècle. Constitutif du schéma directeur de l’Établissement public de Versailles, un grand chantier d’aménagement architectural et muséographique est prévu à partir de 2022. Il est précédé par un programme de recherche destiné à préparer et à orienter le projet muséographique du redéploiement des collections des Galeries historiques.

Thématiques de l’appel à publication

Cinq thèmes permettront ainsi d’accompagner cette réflexion sur les moyens de rendre accessible au public ces galeries. En effet, malgré ses lacunes, cette collection constitue le témoignage fort d’une certaine vision de l’histoire de France que le musée national du château de Versailles doit aujourd’hui analyser et interroger.

I- Les préfigurations des Galeries historiques de Versailles : représenter l’histoire de France]

– Choix et représentations du grand homme au XVIIIe siècle : quels modèles pour les galeries historiques ?

– Alexandre Lenoir et le musée des Monuments français

– La représentation de l’histoire nationale avant le musée (procédés de représentations, grandes commandes pour le museum du Louvre, intérêt pour l’histoire nationale au XVIIIe siècle, etc.)

II- Un musée dans une résidence : stratégies de présentation

– Versailles, lieu prédestiné

– Partis pris muséographiques : quelles collections pour quels espaces ?

– Visiter les Galeries historiques, de Louis-Philippe à nos jours

– Réinventions contemporaines : les réaménagements des Galeries historiques après le Second Empire

III- Visions de l’histoire en France et en Europe

– La mise en valeur des grands ensembles constitués au XIXe siècle : des grands programmes municipaux aux musées historiques placés sous le sceau du génie national en Europe

– De la National Portrait Gallery au Deutsches Historisches Museum : les musées d’histoire en Europe

IV- Actualité de l’historiographie et de l’iconographie des galeries historiques de Versailles

– La vision du Moyen Âge : qu’en reste-t-il ?

– La place de Louis XIV : le génie du lieu de nos jours comme à l’époque de Louis-Philippe

– La place de l’Empire dans le musée : les collections à sujets napoléoniens entre œuvres contemporaines et œuvres rétrospectives

– La série de portraits au XXIe siècle

– Une histoire au service de la réconciliation nationale

V- Réinventer les galeries historiques de Versailles au XXIe siècle

– Un discours sur l’histoire de l’art à travers la représentation de l’histoire

– En marge d’une histoire militaire : la célébration du mérite civil

– Le héros, le génie et le saint : quelle place pour ces figures au XXIe siècle ?

– Galeries historiques et enseignement : des manuels scolaires à l’imaginaire collectif

– La geste nationale et les publics d’aujourd’hui

Soumission et évaluation d’une publication

Les propositions d’articles doivent être adressées à Bastien Coulon : bastien.coulon@chateauversailles.fr

Les articles seront d’abord examinés par le Comité scientifique du programme, et s’ils sont retenus, ils seront évalués par deux experts. Une synthèse sera adressée à l’auteur avec l’avis final (favorable ; favorable avec réserves ; réservé ; défavorable).

Les auteurs devront fournir :

Nom et prénom du/des auteur(s), institution de rattachement, courrier électronique ;

Article complet d’environ 40 000 signes (bibliographie finale et notes de bas de pages comprises), respectant les normes de présentation du Bulletin (voir comment soumettre un article https://journals.openedition.org/crcv/10508 ainsi que les recommandations aux auteurs : https://journals.openedition.org/crcv/11966?file=1) ;

Un curriculum vitae abrégé.

Les auteurs ayant un projet d’article peuvent soumettre leur proposition sous la forme d’un résumé d’environ 5 000 signes qui sera examiné par le Comité scientifique. Si la proposition est retenue, l’article une fois terminé sera évalué par deux experts et l’auteur recevra la synthèse avec l’avis final.

Les propositions pourront être présentées dans les langues suivantes : français, anglais, allemand, italien, espagnol.