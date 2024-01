Jon Mathieu, Nelly Valsangiacomo (dir.), Paysages sensibles des Alpes. Toucher, goûter, sentir, entendre, voir les Alpes

Quelles sont nos sensations en fréquentant les Alpes? Quelle peut être leur saveur? Forment-elles un monde particulier d’odeurs et de parfums? Et que peut-on exprimer des impressions auditives et visuelles de ce paysage?

Le présent ouvrage emmène les lectrices et les lecteurs dans les Alpes telles qu’elles sont perçues par les sens, dans le passé et le présent. Au cours des dernières décennies, l’intérêt scientifique et social pour toute la richesse des perceptions humaines s’est renforcé. La problématique de l’environnement, qui devient directement observable, y a également contribué. Dans l’espace alpin, des actrices et des acteurs politiques et culturels réagissent de manière créative aux changements environnementaux et aux nouveaux modes de perception.

—

Table des matières

on Mathieu et Nelly Valsangiacomo

En guise d’introduction. Perception sensorielle d’un paysage

Claude Reichler

Le paysage par la peau

Isabelle Raboud-Schüle

Quel serait le goût des Alpes ?

Beat Gugger

Parfums des alpes. Un tour d’horizon olfactif

Nelly Valsangiacomo

Les régimes sonores des Alpes

Bernhard Tschofen

Voir les Alpes

—

Nelly Valsangiacomo est professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Lausanne, directrice du Centre des sciences historiques de la culture et membre du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne.

Jon Mathieu est historien à l’Université de Lucerne spécialisé en histoire économique, sociale et environnementale du XVIe au XIXe siècle. Beaucoup de ses études portent sur les régions de montagne.