Poste de doctorant·e (KU Leuven) : Les périodiques illustrés pour la jeunesse en Belgique, 1919-1949

Dans le contexte du projet de recherche FWO “Pictures for Kids: Visual Seriality in Illustrated Periodicals for Children in Belgium, 1919-1949”, nous recherchons un·e candidat·e pour mener une thèse sur les transformations intermédiatiques des revues illustrées pour la jeunesse en Belgique dans la première moitié du vingtième siècle.

Projet

La période qui s'étend de la fin de la Grande Guerre à l’après-Seconde Guerre mondiale a été marquée par une prolifération des périodiques illustrés de grande diffusion et une diversification de leurs publics. Ce projet s’intéresse aux mutations des périodiques pour enfants en Belgique avant l’essor du magazine de bande dessinée de l'après-guerre ; et œuvre à mettre en évidence la diversité intermédiatique de ces périodiques. Couvrant un large éventail de combinaisons entre texte et image, ces titres comprenaient des sections éditoriales, des bandes dessinées, des jeux, des puzzles, des romans feuilletons, des illustrations, des découpages, des correspondances, des photographies, de la publicité, et plus encore.

Cette nouvelle culture visuelle imprimée, destinée au lectorat enfantin, est à la base de la culture belge de la bande dessinée qui s’épanouira dans les années d’après-guerre. Ce projet vise à redécouvrir ce patrimoine culturel négligé à travers trois objectifs : a) cartographier les transformations matérielles des magazines pour enfants en Belgique entre 1919 et 1949 ; b) retracer les modes changeants de sérialité visuelle trouvés dans ces magazines ; c) identifier comment ces magazines modèlent des communautés de lecteurs et lectrices par différentes formes d’interactions éditoriales.

Ce projet de recherche inclut également la numérisation extensive du corpus de périodiques jeunesse à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR), mis en ligne via BelgicaPeriodicals, permettant une approche combinée entre close et distant reading.

Contexte

Le projet de recherche FWO “Pictures for Kids: Visual Seriality in Illustrated Periodicals for Children in Belgium, 1919-1949” résulte d’une collaboration entre KU Leuven, UGent, et KBR. En tant que chercheur ou chercheuse doctorant·e, vous rejoindrez le groupe de recherche en études culturelles à la Faculté de lettres de la KU Leuven ainsi que l’équipe COMICS à l’UGent. Vous participerez aux activités de recherche collective de ces différents groupes et aurez l’occasion de collaborer de manière ponctuelle et limitée aux charges d’enseignement. Vous serez impliqué·e dans la valorisation du corpus à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) au sein du Pop Heritage Lab.

Profil

Nous cherchons un·e candidat·e enthousiaste et motivé·e, titulaire d’un diplôme de Master en sciences humaines, dans une discipline adéquate (études culturelles, études littéraires, histoire culturelle, histoire de l’art, communications). Les étudiant·es de dernière année qui obtiendront leur diplôme en juillet 2024 sont également invité·es à candidater.

Le ou la candidat·e idéal·e aura une expérience de recherche dans un domaine pertinent, tel que les periodical studies, l’histoire de la presse, la culture populaire et médiatique, la recherche en bande dessinée, l’histoire de l’enfance ; ou un intérêt marqué à développer un recherche dans ces champs. Une solide compétence d’écriture scientifique sera requise. Une très bonne maîtrise du français et/ou du néerlandais est nécessaire à l’étude du corpus, ainsi qu’une connaissance de l’anglais à fin de pouvoir disséminer les résultats de recherche à l’international.

Une expérience en archives, bibliothèque, et des connaissances en humanités numériques ne sont pas requises, mais forment un atout supplémentaire.

Offre

Un poste de chercheur·euse doctoral·e à temps plein pour une durée de quatre ans, sur base d’une évaluation positive après la première année. La date de commencement du contrat est flexible (1er octobre 2024 au plus tard).

Vous intégrerez un environnement de recherche diversifié, impliquant des parternaires de différentes institutions. Vous aurez un bureau dans un espace partagé à Leuven, avec des horaires de travail flexible vous permettant de faire partiellement du télétravail. Vous aurez un accès facilité aux corpus nécessaires à KBR et bénéficierez du soutien de l’équipe de la bibliothèque. Un financement est disponible pour couvrir les coûts liés à la recherche (participation à des congrès et journées d’études, séjour de recherche, etc.). Si nécessaire, des cours de langues peuvent être fournis pour peaufiner des compétences linguistiques nécessaires au projet.

Pour postuler

Veuillez soumettre les documents ci-dessous via le portail en ligne :

Une lettre de motivation (max. 3 pages) détaillant pourquoi vous souhaitez poursuivre un doctorat et expliquant en quoi votre profil et vos intérêts correspondent aux objectifs du projet

Un CV avec un transcrit des notes et une copie du diplôme de Master

Un échantillon d’écriture (ex. un mémoire de recherche, un article scientifique, …)

Une lettre de recommandation

Calendrier

Date-limite des candidatures : 4 mars 2024

Annonce des résultats de sélection pour l’interview : 8 mars 2024

Interviews : 20 mars 2024 (à Leuven ou par visio-conférence)

Annonce des résultats : 25 mars 2024

Commencement : flexible, avant le 1er octobre 2024

Des questions ?

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Benoît Crucifix (benoit.crucifix@kuleuven.be) et Maaheen Ahmed (maaheen.ahmed@ugent.be)