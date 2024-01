La Vie culturelle en 1931-1933

La vie culturelle en 19** est une revue de vulgarisation scientifique en langue française et diffusée en ligne retraçant différents événements historiques année par année au XXème siècle. Ce blog a pour objectif de détailler les interactions entre les arts et les idées, à l'occasion de parutions, découvertes, expositions, événements diivers survenus au cours du siècle qui a précédé le nôtre.

Il a pour but de faire connaître différents événements qui ont influé sur le cours de l'Histoire. Tous les cadres spatiaux et tous les axes d'analyse sont acceptés : Histoire économique, Histoire politique, Histoire des idées, Histoire de l'art et de l'architecture, Histoire des sciences.

Les événements peuvent se dérouler sur une seule ou sur plusieurs années, mais sur un nombre restreint. Pour ce numéro, les années 1931 à 1933.

Sont bienvenues les contributions de tout.e docteur.e ou de tout.e masterant.e ou doctorant.e souhaitant faire connaître ses recherches dans un format accessible à tou.te.s.

Les écrits doivent être assez courts (2000 à 2500 mots) et de préférence accompagnés d'une ou deux illustrations, libres de droit.

Date limite d'envoi des articles : 30 juin 2024.

Parution : courant juillet 2024 sur le site : https://vieculturelle19.wordpress.com/