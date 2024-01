Gaëtan Zinder, Faire voir Victor Hugo. Une correspondance avec Nadar, de la photographie à l’aéronautique

Dans la correspondance entre Victor Hugo et Nadar, la photographie occupe une place minime, sinon anecdotique. L’essentiel de leurs échanges porte sur l’aéronautique, les deux hommes partageant un même point de vue progressiste sur la navigation aérienne. À partir de cette correspondance, à partir aussi de cette absence étonnante de la question photographique, l’objectif du présent volume est de réévaluer certains enjeux du rapport de Victor Hugo à la technique, suggérant l’hypothèse suivante : la photographie et l’aéronautique ne médiatisent pas tant la vision poïétique du créateur, mais contribuent surtout à sa visibilité posturale. La puissance de leur faire voir va du monde au poète, et non l’inverse.

D’une part, contrairement à une hypothèse relativement répandue, l’œuvre hugolienne semble échapper, sur le plan esthétique, à l’ubiquitaire « révolution invisible » décrite par Philippe Ortel. D’autre part, l’aéronautique, pourtant glorifiée par Hugo sur le plan du progrès, fait montre dans ses textes d’une triviale laideur. Le rapport du poète à ces techniques est donc à chercher ailleurs. Ses portraits photographiques et ses écrits sur la navigation aérienne participent à l’élaboration d’une posture multiple et soigneusement travaillée. Ils nous montrent un opposant politique, un exilé résistant, un poète proscrit, un ami des sciences et du progrès. Ils façonnent et manifestent la « posture-Hugo », faisant voir l’homme-total d’un progrès total, tout à la fois politique, poétique et technique.

