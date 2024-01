Jean-Luc Giribone, Par-delà la sagesse. Comment vivre ?

Compte rendu publié dans Acta Fabula (janvier 2023, vol. 25, n° 1) : Fragments d’un discours spirituel, par Camille Declercq.

Les voies spirituelles apparaissent au premier abord très différentes les unes des autres : on ne voit guère ce qui rassemble la méditation assise, l’art des compositions florales et la pratique des arts martiaux. Et encore moins ce qui les rapproche de la « nuit obscure » de Jean de la Croix, ou de l’« expérience intérieure » de Georges Bataille. Mais la pluralité même de ces pratiques fait surgir la question de ce qui les réunit – qu’ont-elles en commun ? Comment changent-elles notre vision du monde, des choses, des théories et, plus profondément, notre rapport à la vie ? Et finalement, qu’est-ce qu’une « voie » ? Que veut dire ce mot, quand on tente d’en explorer la profondeur ?

Telles sont les questions auxquelles veut répondre ce livre qui, en suivant l’itinéraire d’un « chercheur spirituel », et en faisant jouer divers éclairages venus de la psychanalyse, de la psychothérapie et des sciences humaines, explore les fondamentaux de ces pratiques de soi.

Jean-Luc Giribone, ancien élève de l’ENS (Ulm), agrégé de lettres, s’intéresse à la pratique spirituelle depuis plus de trente ans. Il est l’auteur d’essais et de récits : Méditations carnavalesques, Le Rire étrange, Qu’est-ce qu’un homme de vérité ? et La Nef immobile.