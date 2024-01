Poste d'Ingénieur.e d'études pour projet ANR en humanités numériques à Metz, 24 mois

Le poste est à pourvoir par CDD. La durée du projet est de 24 mois.

Le dossier de candidature doit être constitué d'un CV et d'une lettre de motivation, et doit être déposé avant le 16/02/2024.

Analyse des candidatures à partir du 16/02/2024.

Entretiens de recrutement à partir du 19/02/2024.

Prise de poste à partir du 18/03/2024.

L’Ingénieur·e recruté·e sera affecté·e au projet ANR Melponum porté par ce laboratoire. Le projet ANR Melponum (Melpomène à l’ère numérique) vise à élargir la réception, l’analyse et la diffusion d’œuvres théâtrales françaises de la Renaissance, en s’appuyant sur le développement d’éditions numériques ainsi que sur la mise en place d’un programme de médiation scientifique et culturelle. L’ingénieur·e d’études aura pour mission de développer des éditions numériques savantes en s’appuyant sur le langage XML-TEI. Le corpus sera déposé dans un entrepôt de données et il fera l’objet de valorisation à travers la production d’une version web des pièces.

Les activités principales du poste seront :

Mission 1 : Participer aux éditions numériques de textes littéraires et à leur valorisation

- Participer à la conception du protocole d’éditions numériques de textes littéraires

- Encoder au format XML-TEI des éditions scientifiques réalisées dans d’autres formats (.docx ; .doc ; .text ; .pdf)

- Participer à la mise en ligne des données et à la gestion du site

- Participer à la diffusion des protocoles et des résultats auprès de la communauté scientifique (publications, colloques, enseignements, formations, rapports de recherches…)

- Participation à la rédaction de divers types de document (rapports, plans de gestion, documentation technique...)

Mission 2 : Gérer les données :

- Veiller à la FAIRisation des données et au dépôt dans un entrepôt de données

- Participer à la conception du Plan de Gestion des Données

- Concevoir et organiser des bases de données ou des corpus

- Participer au traitement des données et à l'analyse des résultats

- Assurer une veille scientifique et méthodologique sur les méthodes et outils de traitement et d'analyse de données

- Contribuer à la réflexion sur les techniques et les méthodes

Activités associées :

- Organiser et animer des actions d’information et de formation

- Servir de relais et d’intermédiaire entre les chercheurs et l’infrastructure nationale de recherche (IR*) Huma-Num, ainsi qu’avec les acteurs locaux de la recherche.

- Participer à la rédaction de des rapports ou de documents

Profil recherché:

Profil recherché : disposer d'un diplôme et/ou titre classé au moins au niveau 6 (anciennement niveau II : licence, master, maîtrise, D.E.A., D.E.S.S., diplôme d’I.E.P).

Connaissance du domaine littéraire, connaissance approfondie des langages XML-TEI, XSLT, HTML et JavaScript, ainsi que des outils d'HTR et d'OCR, maîtrise d'Oxygen.

Plus de renseignements sur le site de l'annonce.