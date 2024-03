La poétique de García Márquez

Roman inédit de Gabriel García Márquez, Nous nous verrons en août paraît chez Grasset, une dizaine d’années après la disparition en 2014 de l’écrivain colombien, prix Nobel de littérature en 1982. Chaque seize août, Ana Magdalena Bach prend un ferry pour se rendre sur une île des Caraïbes où est enterrée sa mère. Malgré la splendeur d’une lagune peuplée de hérons bleus, elle se contente de déposer un bouquet de glaïeuls sur sa tombe, ne passe qu’une nuit dans le vieil Hotel del Senador et retourne chez elle avec le bac du lendemain. Mais l’été de ses quarante-six ans, ses habitudes sont bouleversées. Le soir du seize août, Ana Magdalena remarque un homme qui finit par lui offrir un verre sur un fond de boléro. Lorsqu’elle se retrouve avec lui dans sa chambre, elle réalise que c’est la première fois qu’elle trompe son mari Domenico… Avec la découverte de la passion à l’âge mur, Gabriel García Márquez déploie tout son humour pour brosser le portrait d’une femme libre. Des retrouvailles avec un immense écrivain autant qu’une publication historique. Fabula vous invite à feuilleter le livre…

Les éditions Seghers nous font entrer de leur côté dans L'Atelier d'écriture de Gabriel García Márquez, avec une préface d'Alexandre Lacroix et dans une traduction de Bernard Cohen : dans les années 1980, le romancier dirigeait à Cuba un atelier au sein de l’École internationale de cinéma et de télévision pour former une nouvelle génération d’auteurs de fiction. À ses étudiants, García Márquez voulait donner les clefs de ce qu’il appelle l’esprit de création : le processus à l’œuvre lorsque l’on écrit, ce moment indéfinissable où tout devient possible, ce mystérieux déclic qui toujours échappe.