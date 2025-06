La première de la couturière

La couturière désigne dans le jargon théâtral la répétition qui précède la générale : c'est une représentation qu'il reste possible d’arrêter afin d’effectuer toutes les retouches jugées utiles. C'est aussi désormais le titre d'une nouvelle revue, hébergée par les Classiques Garnier, qui fait le pari d'une "forme non fixée, en devenir, ouverte, libre et collaborative où les arts regardent dans une même direction". Fabula vous invite à découvrir son premier sommaire surpervisé par Isabelle Barbéris & Diego Gachadouat Ranz, et consacré à "L’extrême-prochain".